高雄17萬平埔族佔全國第二 族人怨專法通過反如「次等原住民」

高雄小林平埔夜祭登錄為市定重要無形文化資產。

立法院昨（17日）三讀通過「平埔原住民族群身分法」，回應平埔原住民族群20餘年來正名訴求，高雄目前約有17萬平埔族人，專法通過後，族人發出不鳴之聲，認為自己淪為「次等原住民」。

清康熙22年（1683年）台灣納入版圖，百姓被分成「民」（來自中國墾殖者）、「番」（原來居住在台灣的土著）兩類，「番」又依接受治理、教化程度分為「熟番」、「生番」和「化番」（歸化生番）。

台灣平埔族群熟番眾多，依學者區分約略有噶瑪蘭（Kavalan）、凱達格蘭（Ketagalan）、西拉雅（Siraya）、馬卡道（Makatau）和大武壠（Taivoan）等10個族群，其中，西拉雅族一般又區分為西拉雅四大社（原住於台南平原新港、大目降、蕭壠、麻豆四社）和大武壠四社（原住於台南烏山山脈以西、曾文溪流域平原地帶的頭社、霄里、芒仔芒、茄拔四社）兩群。

經統計，高雄目前約有17萬平埔族人，佔全國第二多，其中大武壠就占有1/4，昨專法通過後，族人不滿認為，平埔族也是原住民之一，但原住民是「先有身分，再有族」，只要具有原住民身分，不論是阿美、排灣族，都享有原住民身分帶來的權益，但專法卻要求平埔族得「先有族，才能有身分」，族群必須通過審議才得以具有身分，且專法中也沒有保障享有「原民保留地」等保障，形同淪為「次等原住民」。

長期從事平埔族群研究學者、高苑科技大學副教授簡文敏指出，《平埔原住民族群身分法》可以說是「不平等、被分類的法」，但既然法律已通過，未來將持續協助平埔族人爭取相關權益，讓這群長期受欺壓的平埔族人能迎來自己的「轉型正義」。

