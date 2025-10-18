鄭麗文若當選黨主席 聲量看政治：中國將不需再靠傳統統戰管道

國民黨主席暨第22屆全國黨代表選舉今天進行，外界關注將由誰勝出。圖左為郝龍斌，右為鄭麗文。（記者塗建榮、陳逸寬攝）

國民黨主席選舉今日舉行，將在下午4點結束投票，開始計票作業。候選人郝龍斌日前爆出中國介入選舉引發討論。粉專「聲量看政治」指出，被外界認為中國介選最大受益者的候選人鄭麗文若當選，中國將發現「流量可以取代組織」，中國將不需再靠傳統統戰管道，而能直接透過演算法選出「可被操控的黨主席」。國民黨會變成中國AI輿論實驗的前線基地，黨內每一個人都將被流量的邏輯重新定義。

長期關注、研究各黨派支持者，面對不同議題時的聲量趨勢變化的粉專「聲量看政治」，今日發文指出，鄭麗文與郝龍斌勝選，分別代表兩種命運。若鄭麗文勝，中國即「證明流量可以取代組織」；若郝龍斌勝，中國將改推「氣氛」而非「候選人」，北京不會失望，只會微調策略，未來的介選可能不再是「力挺誰、抹黑誰」，而是「營造一種覺得藍營快不行」的氛圍，讓黨員自然往中國預設的方向行動。

粉專指出，鄭麗文這種短期爆量的聲量曲線，是典型的AI推播灌水的聲量效應。郝龍斌的曲線則呈現「緩升型」，代表他仍有傳統組織盤支撐，也吸引了一部分對「被演算法操控」有反應的中壯年藍營群體。換句話說，鄭的數據是被放大的熱度，郝的數據是被修正的平衡。這場選舉，不只是黨員之爭，也同時是AI演算法與人類動員組織的最終對決。

粉專表示，若鄭麗文勝，這場選舉將成為中國介選的成功樣本，是一次實戰驗證：只要控制YouTube、TikTok與Facebook演算法，就能在台灣黨內選舉中重塑候選人的聲望與可信度。對岸將不需再靠傳統統戰管道，而能直接透過演算法選出「可被操控的黨主席」。「若鄭勝出，中國等於正式破解國民黨黨員的集體心理結構，藍營從此不再是自主的政黨，而是一座開放給中國演算法『持續監測』的資料中心。」

反之，如果郝龍斌勝出，即守住「人類傳統組織對抗AI操控的最後防線」，不過，這樣的勝利只是暫時的，AI將從中學習「抵抗模式」，分析哪些因素使他能撐過輿論操作。下一次，它就能利用這些變項，更精準地模擬中老年藍營思維。中國未來的介選可能不再是「力挺誰、抹黑誰」，而是「營造一種覺得藍營快不行」的氛圍，讓黨員自然往中國預設的方向行動。AI將不一定再灌水給特定政治人物，而是學會調控情緒節奏，以冷靜的推播讓人誤以為自己是在理性判斷。

粉專最後指出，兩種結果看似對立，實則同源，中國已經能透過演算法「測量」藍營的靈魂結構。這場選舉最可怕的意義是「無論誰贏，演算法可能都贏。」無論最終是鄭麗文以流量勝出，還是郝龍斌靠組織穩住局面，這場戰爭都揭露了同一個現實：中國不必派人介選，只要操控演算法，逐漸能改寫台灣政治命運。

