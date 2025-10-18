黃國昌爆養狗仔、操控駭客爭議 清大副教授黃貞祥解讀「答非所問」模式

黃國昌對媒體的質疑「答非所問」模式，清大副教授黃貞祥認為真相不該是沉默的犧牲品。（照片取自黃貞祥臉書）

民眾黨主席黃國昌近2個月捲入各種爭議，包括被爆養狗仔跟拍政治人物及操控工程師當駭客等事件，面對媒體詢問的各種質疑，黃國昌一貫式的「答非所問」模式，清大副教授黃貞祥也在網路社群發文解析黃國昌的政治心理術語，他認為，民主社會裡，政治人物與媒體之間的關係，理應是公共問責機制的核心環節。健全的民主，應仰賴透明的資訊流動，真相不該是沉默的犧牲品，但黃國昌在媒體鏡頭前的表現卻令人不安。

他說，黃國昌不僅沒有針對外界關切的重大爭議給出清楚說法，反屢以語言閃躲、情緒轉移、攻擊媒體等手段，將「答非所問」變成一種防衛姿態。這不只是個人言語風格的問題，更反映出當代政治如何透過話術與心理戰術，逃避責任、操弄輿論，最終損害民主社會的知情權與判斷力。

請繼續往下閱讀...

從2025年8月至10月，黃國昌接連捲入多項爭議，從涉嫌串聯駭客索取央廣機密資料、家人戶籍登記於凱思國際公司、資助狗仔團隊監控政敵、社運現場疑似鎖喉警察，到回應個人與家人身分問題時以情緒性字眼回嗆記者，黃國昌發言不但迴避核心事實，更充滿話術與攻擊性語彙。且透過模糊與迴避的手法，進行公關操作，在自己的直播、社群平台製造另個敘事版本，藉此主導支持者對事件的理解。導致輿論場分裂為：一邊相信他是改革鬥士遭媒體迫害，另一邊認為他言行荒腔走板，中間選民與知識大眾則被迫陷入「犬儒主義」，誰都不信、誰都像騙子，讓公共理性討論沉淪。

他認為，黃國昌「答非所問」的言行，也許能暫時擋下輿論風暴，卻讓整個社會在語言與信任的瓦礫中，迷失方向。在民主社會裡，真相不該是沉默的犧牲品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法