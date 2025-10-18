為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉》不玩了？張亞中投票後對黨發出「最後告誡」

    2025/10/18 11:13 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨主席選舉18日登場，候選人張亞中投票。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席選舉18日登場，候選人張亞中投票。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席選舉今日（18）投票，候選人張亞中投票後受訪強調，不管黨主席是誰，都不能只想2026、2028勝選，而是要為兩岸帶來和平的未來，這是他最後的告誡、叮嚀，是肺腑之言。

    張亞中投票完後表示，台灣頭上堰塞湖的水，真的已經危在旦夕，這是所有全球智庫共同主張，希望未來不管誰擔任國民黨主席，一定要牢牢記住，兩岸是國民黨的強項、責任。

    他說，如果國民黨沒有能力在2028年妥善處理國、共之間的政治對話，為堰塞湖引流，就會錯失歷史機會，不但對不起台灣老百姓，也難贏得大選，黨內的改革固然重要，可是如何為台灣老百姓找到和平的出路，遠比國民黨自己更重要。

    他說，這次選舉，所有候選人都說重視年輕人、拉拔年輕人，但國民黨能給幾個立委、議員職位？只有讓台灣年輕人知道，國民黨可以給年輕人和平的蔚藍大海，才能獲得年輕人的青睞。

    他說，不要天天想著選舉要贏，只想到國民黨自己，而是要將下一代年輕人的未來放在心上，這是他語重心長，最後的告誡，最後的叮嚀，是肺腑之言，希望國民黨的高層要聽清楚，把台灣和平擺在最重要的位置。

