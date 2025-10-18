與凱思國際關係下週揭露？黃國昌嗆告鏡週刊：我等著看

民眾黨主席黃國昌秀LINE對話紀錄，指鏡週刊惡意造假，他將會提告。（記者翁聿煌攝）

民眾黨主席黃國昌近日與《鏡週刊》槓上，黃國昌18日參加新北市三重區黃國昌周曉芸聯合服務處成立時受訪指出，對《鏡週刊》報導稱吹哨者協會揭弊要收錢，甚至有工程師指控黃辦公室要求他匯款百萬後「已讀不回」，黃國昌痛批《鏡週刊》惡意造假，對於《鏡週刊》下週要揭露他與「凱思國際」負責人李麗娟有姻親關係，「我等著看」，將會提告，除此以外不願意再隨著《鏡週刊》起舞。

黃國昌表示，他在立法院問政、過去在協會幫人家揭弊，從來沒有收受任何好處或報酬，有感謝的揭弊者要送水果，他通常都還會婉拒，結果現在《鏡週刊》可以用這種惡意捏造的方式，對他潑糞就算了，結果竟然連他辦公室同仁都污衊，把同仁全名寫出來，說要對方匯款百萬，黃國昌要《鏡週刊》「把匯款單拿出來！可以這樣惡意捏造嗎？」

黃國昌並且現場秀出與吳姓工程師的LINE通聯紀錄，稱被指要求匯款百萬的這位吳姓工程師，跳出來說他看不下去週刊這樣捏造，真的是要吐血，他願意具名聲明，說他實在看不下去這樣捏造。

黃國昌表示，更讓他觸目驚心的是，《鏡週刊》是怎麼拿到那些對話截圖？結果原來是工程師的手機被市刑大偵九隊扣押，所以現在不僅僅是黨、檢、媒三位一體，不僅是檢察官跟北檢合作很密切，連警察都進來了，這才是真正的洩密。

黃國昌說，辦公室同仁已經忍無可忍，一定會對《鏡週刊》提告，以及對過去這段時間當中，拿著《鏡週刊》的東西、沒有求證、沒有事實根據、跟著一起潑糞的人，他與辦公室會一併處理。

黃國昌也批評，他從2017年至今推動體育改革，8年過去了，看到足協今天這樣子的結果，只能夠說不意外，但是還是遺憾，足協可以說是國內各項單項運動當中獲得補助最多的團體，但在民進黨特定派系的把持下，足協一直胡搞瞎搞。

