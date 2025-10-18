民進黨高市黨部舉辦「里長海選青年營」 174公分正妹吸睛

民進黨高市黨部舉辦「里長海選青年營」。（記者葛祐豪攝）

民進黨高雄市黨部首創全國，今天（18）舉辦「里長海選青年營」，吸引50人報名參加，年紀從19歲到62歲都有，其中有多位年輕正妹，身高174公分、28歲的劉品茵，就打算投入左營福山里一拆為四的福華里里長選舉。

民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，高雄市現有890名里長中，實際掛民進黨籍的有108人，若加上掛無黨籍但泛綠的共有301人，總數比泛藍的里長少；他希望明年泛綠里長能一舉突破400人，因此舉辦「里長海選青年營」，鼓勵青年投入基層公共事務，培養未來政治新世代。

今天活動邀請到民進黨秘書長徐國勇先生主持開訓，他強調里長是靠服務的，要勤與人民接觸，相當辛苦，肯定有這麼多年輕人願意投入里長選舉。

報名「里長海選青年營」來自各行各業，有居家照服員、醫院人員、製造業、不動產人員，甚至還有在軍事機構服務的人，年紀從19歲到62歲都有，其中有多位年輕正妹，相當吸睛。

現年28歲、身高174公分的劉品茵說，她本業是保險經紀人，最有成就感的時刻，就是客戶謝謝她在需要的時候出現給予幫助，這跟里長的工作一樣。她也透露本身是民進黨籍，老公在市議員李雅慧服務處擔任助理，因此她常常參加公益活動，進而了解里長能讓整個社區更溫暖、更有力量。

活動也邀請到立委王義川，主講「里民聽得懂的政策行銷」，並請來北市汐止區的現任年輕里長郭書成，就六大主題課程包括「我適合選里長嗎？」、「什麼樣的人適合選里長？」、「里長的薪資待遇與勞動條件」、「里長要做哪些事？」、「選里長要花多少錢？」、「如何選舉？」等內容進行分享。

28歲的劉品茵，打算投入左營福山里一拆為四的福華里里長選舉。（記者葛祐豪攝）

