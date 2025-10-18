為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    爆黃國昌拿「假對話截圖」當證據 鏡週刊曝已「犯2罪」要提告

    2025/10/18 11:20 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    鏡週刊昨日爆出「央廣被駭內幕」，指控民眾黨主席黃國昌要求「吹哨者」揭弊還要付費給協會。黃國昌辦公室昨日否認指控，還拿出「故意去掉日期」、宣稱「吳姓工程師傳給黃委員之對話截圖」反擊，黃國昌更在深夜發文宣傳。對此，鏡週刊今日指出，黃國昌移花接木，利用假對話截圖蒙騙社會。鏡週刊指，其報導為17日下午出版，黃提出的對話發生時間根本還沒出版。鏡週刊將蒐證完整後對黃提告。

    針對黃國昌提出對話紀錄，稱吳姓工程師發訊息「向他致歉，說鏡根本捏造故事」，鏡週刊今日報導指出，已經聯繫上吳姓工程師查證，吳強調該截圖並非和黃國昌的對話，而是「他傳給央廣工會幹部的內容」，黃移花接木，令人不齒。

    週刊指，更離譜的是，黃辦人員公然在記者群組撒謊，宣稱該對話為17日上午以及16日下午，想將截圖誤導為鏡週刊報導「央廣被駭內幕」出版後吳姓工程師對系列報導的反應。

    不過，實際上報導為17日下午出版，黃辦的截圖發生在17日上午8點多及16日下午1點，鏡週刊今日報導斥：「當時報導尚未出版，吳姓工程師怎麼可能對報導評論？不知黃國昌及黃辦人員是蠢還是壞？還是又蠢又壞？黃移花接木、捏造對話截圖，對本刊記者抹黑、霸凌，企圖矇騙社會，行徑至為惡劣。」

    報導指出，吳姓工程師還說，黃國昌在臉書PO出的三張對話，都不是他和黃的對話，最後一張「一看就知道是偽造的，因為報導內容都屬實、並未捏造，我更不可能對鏡週刊跟記者提告」，其他兩張則是吳和另外一位工會幹部的對話，因為無端害對方捲入官司，吳過意不去才會願意具名、具人幫發聲明，對話中提到的捏造、亂搞根本不是指鏡週刊。

    鏡週刊指出，其記者報導的內容皆有所本，且經過查證，絕對禁得起考驗，反觀黃國昌的行為已構成《刑法》誹謗罪、違反《個人資料保護法》等，「本刊將在蒐證完整後對黃提出告訴。」

