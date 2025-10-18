為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨主席選舉》郝龍斌「從從容容」投票 批郭正亮不懂九二共識

    2025/10/18 10:45 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌18日赴投開票所投票。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌18日赴投開票所投票。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席選舉今日（18）投票，不過候選人郝龍斌與時事評論員郭正亮卻因九二共識隔空交火，郭稱郝龍斌誤解九二共識，在兩岸行不通。郝龍斌今投票後受訪反嗆，郭正亮根本不懂九二共識，「他在那做什麼評論啊」？

    郝龍斌今上午受訪說，昨晚睡得很好，選戰辛苦了一個月，昨天把活動辦完後回家跟家人吃晚餐、聊聊天就睡覺，心情非常愉快；媒體問，今天是從從容容還是匆匆忙忙？郝龍斌反問，你看我像什麼？當然是從從容容準備迎接勝利。至於幸運小物，郝龍斌則說，自己就是幸運大物，「我就是獅王」。

    對於昨晚間流傳的黨內民調，郝龍斌說那就是假民調要干擾選舉，這樣的選舉招式不可取，尤其民調也沒有委託人、委託機構，所以黨中央第一時間就正式透過新聞稿否認，相信最準的民調就是今天投票的結果。

    郝龍斌也說，昨天有很多人通過電話，很多人給予具體鼓勵，也積極幫忙拉票，他與台中市長盧秀燕也有互傳簡訊，盧一直給他加油打氣。

    媒體追問郝，怎麼看郭正亮評論其誤解九二共識？郝龍斌說，郭正亮根本不懂九二共識，「他在那做什麼評論啊」？

