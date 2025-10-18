名嘴酸高雄演唱會多數飯不吃就回台北 高市府:7成粉絲留宿高雄、帶動33億觀光產值

迎接BLACKPINK，高雄流行音樂中心變成粉紅色。（市府提供）

南韓人氣女團BLACKPINK將於今（18）、明（19）再登高雄世運主場館開唱，卻有名嘴酸「絕大多數去看演唱會的人，看完通常連飯都不吃，直接坐高鐵就回台北了！」高市府駁斥說，演唱會期間，超過7成歌迷粉絲留宿高雄，今年已帶動33億元觀光產值。

名嘴謝寒冰於直播時提到，高雄不是一直在吹什麼演唱會經濟嗎？當然，陳其邁一定會跟你吹說：我周邊帶來多少經濟效益，什麼餐飲、住宿等等？「Ｎo no no，不是這樣的！」早就有人對這個東西去做過調查了，絕大多數去看演唱會的人，他去高雄看完演唱會，「通常連飯都不吃，直接坐高鐵就回台北了！」

高市觀光局表示，根據大數據分析，2023年至2024年高雄演唱會期間，超過7成歌迷粉絲留宿高雄，整體住宿消費大幅提升48%，餐飲消費增長10%。其中，留宿高雄的歌迷粉絲大多來自台北市、新北市及台中市等，甚至約有15%粉絲外溢至台南、屏東，今年高雄演唱會迄今已逾90場，吸引約112萬人，創造33億元觀光產值，確立「演唱會之都」的國際定位。

觀光局長高閔琳進一步說明，根據信令數據、萬事達卡與聯合信用卡處理中心資料分析，高雄每次舉辦大型演唱會，平均有近7成的粉絲歌迷來自於外縣市，並選擇留宿高雄消費，2天1夜與3天2夜比例約為8：2。

高閔琳說，國內粉絲旅宿消費佔整體消費47%，平均每位消費台幣4739元；外國旅客消費力更不容小覷，住宿消費大幅成長76%，平均每位在旅宿消費高達台幣8772元，證明高雄的演唱會巨星效應，有效活絡觀光產業發展、帶動商機。針對此次BLACKPINK演唱會，初步估計可為高雄帶來逾3.2億觀光產值。

南韓人氣女團BLACKPINK再登高雄世運主場館開唱。（市府提供）

