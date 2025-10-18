為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉》謝國樑：盧秀燕是2028總統選舉最適合人選

    2025/10/18 10:43 記者盧賢秀／基隆報導
    國民黨主席選舉，基隆市長謝國樑前往投票。（記者盧賢秀攝）

    國民黨主席選舉，基隆市長謝國樑前往投票。（記者盧賢秀攝）

    國民黨主席今天投票，基隆市長謝國樑今天表示，這次黨主席競爭激烈、出現相互攻擊情形，希望新任黨主席要有胸襟弭平黨內紛爭，無私帶領國民黨打贏2026縣市長選舉和推出2028總統副總統人選。他認為台中市長盧秀燕是下屆總統選舉最適合的人選。

    謝國樑指出，黨主席選舉中各候選人論述都不會是2028總統候選人，因此，他希望新任黨主席除了盡最大力量弭平黨內紛爭之外，要無私帶領國民黨同志打贏2026縣市長選舉，並推出2028總統副總統人選。

    此外，他建議未來黨主席應定期跟執政縣市長開會共商國事，掌握民意和國民黨未來施政方向，討論福民利國的政策，凝聚縣市長的力量。

    對於國民黨下屆總統參選人的人選，謝國樑說，他認為盧秀燕是最適合的候選人，新的黨主席應讓她能夠穩定的與從政同志緊密合作，走向勝選，是新任黨主席重要的工作目標。

    立法委員林沛祥則說，未來黨主席要把黨團結起來，布局2026，唯有2026勝選才有2028的政黨輪替，希望在野整合無私作戰。

    謝國樑受訪時認為盧秀燕是下屆總統選舉最適合的人選。（記者盧賢秀攝）

    謝國樑受訪時認為盧秀燕是下屆總統選舉最適合的人選。（記者盧賢秀攝）

    圖 圖
    圖 圖
