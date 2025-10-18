黃國昌狗仔集團案有新進展？王義川：錢的流動才是關鍵！

王義川強調黃國昌與凱思國際案，「要回到錢，錢的流動才是關鍵!」（記者葛祐豪攝）

民眾黨主席黃國被指培養跟拍集團，民進黨立委王義川日前已到北檢，告發黃國昌、凱思國際負責人李麗娟及多名狗仔涉違國安法、個資法、社維法及妨害秘密等罪；對於本案近日是否有新的爆料，王義川今（18日）在高雄受訪時預告，下個禮拜大概就有發展，「相關的人、資金，可能最近都會有一些被揭露！」他也強調本案「就是要回到錢，錢的流動才是關鍵！」

王義川今天南下高雄，擔任里長海選營的講師，被媒體堵訪問「黃國昌狗仔集團，最近有沒有新的爆料？」他表示，黃國昌的支線太多，有狗仔的、有網軍的、有媒體的，凱斯國際從開始創立，到後來這些各式各樣的轉投資，「這些相關的人、資金，可能最近都會有一些被揭露！」

媒體追問「是你打算揭露嗎？」王回答「不是我啦，是我有聽說啦！」這一條線的主要關鍵還是在凱思國際的錢，尤其李麗娟這個角色出現以後，跟黃國昌家人之間的連結，已經越來越清楚。凱思國際從一開始創立的資本額1百萬，會是本案有新進展很重要的關鍵。

媒體再問「會一刀斃命嗎？」王義川聽了回說「一刀斃命喔，黃國昌可能會說，我不知道，這跟我有什麼關係！」他可以繼續講他不知道。這種案子在查其實並不困難，相關調查單位在查金流，歸戶以後其實很清楚，金流的流動都會很清楚，所以下個禮拜大概就有發展。

王義川強調，這個案子還有很多，包括駭客、網軍、媒體，「就是要回到錢，錢的流動才是關鍵」，至於這裡頭出現過的人物，都只是過客，重點是錢的流動才是關鍵。

另對有黨內及不少民眾拱他出馬選2026桃園市長，王義川表示，所有縣市長的徵召，黨中央跟賴主席有一定的機制，身為黨員就一切聽從黨的徵召，很多東西時間到了就會有決定，不用在這個時候多表達什麼，反正這個就聽黨跟黨主席的意思。

