談花蓮救災召集替代備役 他點出縣府多項疏失

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流在光復鄉造成嚴重災情，替代備役被召集前去救災，但也在召集行列的花蓮社區工作者楊富民，發文點出縣府有多項疏失，並給出建議希望能改善。

楊富民在臉書表示，內政補役政署或者是地方召集的單位，一開始就沒有搞清楚替代備役的定位，這群人不像國軍這麼精實，但至少也沒有像許多免役者無法付出體能。相較於職業軍人、後備軍人，替代備役最大的特點在於擁有複雜的專長背景、明確的公務經驗。

楊富民感嘆，遺憾的是替代備役優勢並沒有被善用，一開始就沒有調查大家的專業類別，這群人當中有外科醫師、社工師、諮商師、工程人員、水電師傅等等，在面臨受災規模如此大量體的災害事件中，這群人完完全全可以解決許多現職的警消、公務體系繁重的量能。

楊富民說，然而花蓮民政處長決定讓他們這一群人清掃光復糖廠，並配給他們爛到不行的高壓清洗機。雖然說有一部分被派去鄉公所協助公務、一部分被派去火車站前引導志工，但還有近70名的人力，每天重複在光復糖廠撿垃圾。

楊富民回憶，在幫忙救災第2天的下午撿完一輪垃圾時，大家找到召集人「馬哥」詢問「我們難道真的沒其他事情了嗎？」畢竟這麼多人來到這裡都想要做事，但是現在卻只能在糖廠撿垃圾，讓人感到非常的沮喪，後來在馬哥的努力爭求下終於幫助到民眾。

楊富民說，如果未來還會召集替代備役，他希望可以給縣府一些建議，首先就是「盤查專長」，而且不是在勤務召集時調查，日常時就應該請各鄉鎮公所盤查替代備役的專長，了解假如下一刻發生戰爭該動員誰、該派誰去到哪裡。

楊富民指出，再來就是「提供裝備」，因為他們集結的時候，給了1雙雨鞋、1雙手套、2件白T恤、1頂帽子，沒有任何工具，手套用完1天就髒，隔天只能跟糖廠要，要到最後都沒手套了，只能去街上的物資站要。

楊富民說，他們一開始在糖廠清理時只給了4台低壓清洗機，1個捲筒延長線，連水桶都沒有，在只有這些裝備下要求他們清潔環境，但掃把半支都沒有，只發了一堆垃圾袋。

楊富民同時建議「盤查災害」，他希望縣府的戶政系統不一定要提供很詳細的個資，但是可以告訴救災人員哪些區域是比較有高風險區的居民、哪裡比較多獨居長輩，這些資訊或許給志工知道會有個資疑慮，但是大家都是被國家召集的替代備役，如此一來可以讓他們可以更好的幫助受災者。

楊富民說，假如縣府不提供是因為現在都沒有好好的盤點災害，那乾脆派替代備役們下去盤點，因為他們之間也有社工師、也有專業的工程人員，要盤點什麼都可以，但真的不要讓有心想要做事的人們關在糖廠裡，然後在休息區還要跟糖廠的遊客搶位置。

楊富民批評，他真的不知道納稅錢給花蓮民政的主官們幹什麼，真不知道這些人到底做了什麼事情。楊富民指出，這幾天他跟著公務體系進入到村長系統、鄉公所系統，真的很可憐那些第一線的公務人員。他們當中有多少人想好好做事，但是主官卻沒有提供幫助。

楊富民表示，若有下一批勤務替代役去救災，他建議要帶2副袖套、2條舒服柔軟的毛巾披在肩上，因為光復的沙塵會弄得全身擦傷紅癢。另外，召集令上有寫會公發雨鞋，但有自己的最好，畢竟雨鞋可能最後不會是自己的尺寸。

