國民黨主席選舉》郝鄭對決 吳靜怡：暴衝聲量與傳統路線對撞

國民黨主席暨第22屆全國黨代表選舉今天進行，外界關注將由誰勝出。圖左為郝龍斌，右為鄭麗文。（記者塗建榮、陳逸寬攝）

國民黨主席暨第22屆全國黨代表選舉今天進行投票，外界關注將由誰勝出。媒體人吳靜怡發文表示，郝龍斌對決鄭麗文，選的不只是主席，也是價值選擇與路線對撞，暴衝聲量與傳統基本功的對決。她表示「鄭麗文褪去網路聲量外衣後，會不會成為下一位柯文哲？」並指黃復興系統被視為「決勝票倉」，也是鄭麗文聲稱的優勢，但似乎出現動員失靈的情況，恐成鄭麗文的致命傷。

吳靜怡在臉書發文指出，2025年中國國民黨主席改選即將在傍晚前揭曉，原本六人角逐賽，已逐漸濃縮為郝龍斌對決鄭麗文的雙強對抗。她認為表面上雖是權力更迭，實質上卻是國民黨能否在2026地方選戰、2028總統立委大選前「止血、翻身」的最後一場戰役，這一戰，不只是黨員手中的選票，更是社會觀察藍營是否還有戰鬥力的「期中考」！

吳靜怡表示，民調顯示鄭麗文支持度雖居領先，扣除未表態者甚至逼近五成，她「敢言敢戰」的強硬形象確實掀起了基層對改革的期待，然而這股聲浪並非毫無隱憂，在黨內許多人眼中，她的「戰鬥派」性格若無穩定組織支撐，最終恐淪為紙上談兵。反觀郝龍斌，雖以「穩大局、不出錯」的路線被批評為「太中庸」，但他深諳黨務選戰操作、組織配票、宣傳動員之道，這些都是鄭麗文欠缺的戰場基本功。

吳靜怡分析，約8萬張黃復興系統選票原本被視為「決勝票倉」，也是鄭麗文聲稱的優勢，但實際情況遠不如想像強勁，不少黃復興黨員至今仍「不知道自己能否投票」，各縣市分部也未下達明確投票動員指令，導致基層出現「氣勢有餘、實際不足」的現象，這對號稱「拿下黃復興支持」的鄭麗文而言，無疑是最大隱憂，一旦動員失效，她的優勢恐瞬間崩塌。

吳靜怡提到，同一時間郝龍斌早已著手鞏固軍系、穩住黃復興傳統盤，配合地方派系的系統性動員，形成了「穩中帶攻」的底盤優勢，這些雖然老派、卻致命的穩健選戰手法，可能在最後關頭，成為關鍵勝負！

吳靜怡指出，鄭麗文雖憑藉媒體聲量與「敢戰」形象，成功連結中壯世代與返黨力量，帶來新氣象，但她在組織調度與派系整合上明顯沒有長期經營，也成為外界質疑她能否帶領國民黨「打大選」的最大問號。

至於郝龍斌則靠黨務系統、地方派系與資源網絡構築穩固戰線，加上過去經驗有台北市長與副主席經驗所累積的組織動員力，讓他在實際基本票源操作上擁有先天優勢，最終誰能催出選票、誰能動得起投票動能機器，將決定勝負走向。

吳靜怡直言，從「內參民調外流」、「假訊息攻防」到派系暗鬥，這場選戰再一次赤裸裸揭開國民黨的老問題：制度老化、組織鬆散、世代斷層。真正的課題，不是誰贏，而是勝出者能否帶領百年政黨的國民黨重新獲得人民信任、凝聚內部共識、重建執政能力。

吳靜怡也提到，郝龍斌的「穩」象徵舊體制的延續，鄭麗文的「戰」則代表改革的慾望，但社會在意的從來不是這兩個字，而是誰能帶領這個百年政黨重新贏回選戰？這一次，國民黨選的不只是主席，而是未來的戰鬥力；選的不只是領導人，而是它還有沒有再被人民信任的資格，包含政黨路線，要維持堅定中華民國，又或者極端的中國。

吳靜怡在文末指出，鄭麗文最終勝負就是實際投票動員力有沒有出現，台灣選舉從柯文哲假老二現象出現之後，網路聲量被操作、蹭熱度的噴口水、沉默的多數都是糖衣，甚至是境外介選的戰術和金援投入者的把戲，這是一場很重要的選戰，不分政黨的選戰教材。

