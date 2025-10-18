國民黨主席選舉今投票 陳以信辭海外部主任曝原因

國民黨海外部主任陳以信在臉書請辭。（資料照）

國民黨主席選舉今天投票，國民黨海外部主任陳以信在臉書請辭。他表示，他在不知道新任主席是誰，證明他不是因誰當主席而要離開。陳強調，他要離開海外部主任職位純粹是因為功成身退，未來要全心全意深耕台南。

陳以信表示，這是一封在去年底寫卻最後呈不上去的辭呈，今天是黨主席選舉投票日，傍晚新任黨主席就會選出來，正因不知道是誰，所以現在公開辭呈反而最合適，「證明我不是因誰當主席而要離開」，更不是因為誰當主席而想留下。陳強調，他要離開海外部主任職位純粹是因為功成身退，未來要全心全意深耕台南。

陳以信表示，去年底他把辭呈傳給黨主席朱立倫時，朱馬上打電話給他，要求他一起把這任做完，當時不知道朱最後會不連任，但他深知這任最後一年他也不好找人，尤其海外部業務特殊，一時三刻要找新主任也不容易，所以儘管為難他還是答應再留下。但他當時也已下定決心，就做到這任完結為止，因此今天就是最適合告別的時候。

陳以信表示，海外部主任是他的第三份黨內專職。第一份是2011年接任黨發言人，第二份是2015年接任文傳會副主委兼國際部主任兼發言人，這次是政策會副執行長兼海外部主任。雖然是沒有薪水的義工，但他很感謝朱立倫給他這份歷練機會，海外部遍佈全球160多個黨部，這4年間他已儘量出訪各地黨部，足跡遍及美加日英歐泰等地，至少訪問近百海外黨部，但仍有許多黨部未能走到，每次看到海外黨員同志，身在異鄉卻對黨國熱情不減，不僅讓他深深感動，也讓他更覺應在台灣更加奮鬥努力。

陳以信表示，其實這4年來海外部資源不比從前，但能在海外黨部自行募集資源下，不僅完成海外輔選任務，還能配合他所發動的海外輔選捐款，在總統大選時回捐黨中央達千萬元以上，反罷免投票時也回捐近200萬元。行管會主委興奮告訴他，海外捐錢回來在黨內是史無前例的事，他說怎麼沒有？革命建國時就有，抗戰救國時也有，現在國民黨有難，海外黨員當然有錢出錢有力出力，說這話時他為海外同志感到無比驕傲。

陳以信表示，黨職工作他已三進三出，所幸都是好進好出，沒有一次是中箭落馬，政治山水有相逢，相信未來總會有第四次為黨服務的機會，希望今天新任黨主席順利選出，也能找到新的海外部主任，最後要感謝好友夏大明拔刀相助。老同仁岳承凱、朱永婷全力相挺，他將會是海外部永遠的志工，所有海外黨員好友，在此暫時別過後會有期。

國民黨主席選舉今天投票，國民黨海外部主任陳以信在臉書請辭。（陳以信提供）

