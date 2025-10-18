于朦朧事件點燃「社會火山」 學者: 中共的「塔西佗陷阱」

中國男星于朦朧墜樓身亡事件，至今在中國社會仍受高度議論，且不信任官方說法。（截自微博）

中國男星于朦朧墜樓身亡事件，至今在中國社會仍受高度議論，且不信任官方說法。台灣軍方智庫國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所學者陳穎萱說，突發性事件最終演變成社會危機和政治事件，恰恰折射出中國社會在多個層次所面臨的結構性問題，反映出民眾長期對階級不平等的不滿與政府信任感下降。她並以持續震顫的中國「社會火山」來形容現今的情況。

陳穎萱撰文指出，中國男星于朦朧2025年9月初傳出墜樓身亡，當外界仍在猜測其死因時，其工作室就發表聲明，稱警方已排除刑事嫌疑。隨後，不少中國網友提出現場疑點與背後的權錢關係網絡。然而，警方遲遲未發布警情通報，也沒有回應諸多案件細節，無法讓公眾完全信服。隨著後續細節曝光與佐證影音流傳，案件的討論度水漲船高，群情也隨之激憤。于朦朧案讓人聯想到2025年8月四川江油市未成年霸凌案，同樣也是被塑造成施暴者是官二代，校方、警方消極作為，才導致霸凌影片在網上瘋傳，引發群眾憤慨。

她指出，兩起突發性事件最終演變成社會危機和政治事件，恰恰折射出中國社會在多個層次所面臨的結構性問題，反映出民眾長期對階級不平等的不滿與政府信任感下降。

另外，陳穎萱也說，中共已陷入「塔西佗陷阱」（Tacitus Trap）。當社會大眾不再相信官方說詞，任何政策措施都可能被懷疑具有隱藏動機。如于朦朧案中，大部分網友並不接受警方調查結果，而是透過自行梳理更多過往影音資料佐證該案的「黑幕」。觀察中國近年來各種社會案件的發展，大多遵循著「警方通報」→「民眾質疑」→「網上真假訊息流傳」→「官方與社群平台控評」→「輿論更甚」→「官方被迫再次澄清或發通報」的惡性循環。這種情況對中國政府構成雙重困境：一方面，中共需要透過強化管控來維持表面穩定，另一方面，過於嚴厲的管控卻又反過來削弱體制公信力。

陳穎萱研判，未來突發性事件政治化成為趨勢。由於中國社會情緒長期處於對政府或當前體制失望與不滿的臨界點，倘若民眾逐漸傾向相信網路輿論而非官方聲明時，政府的敘事優勢便不斷被削弱，使得突發性事件的政治性意涵經常超出自身範疇，演變為政權合法性的隱性挑戰。

這些突發性事件所引發的小震盪猶如火山邊緣的顫動，看似零散卻持續不斷，雖然未必直接演化為全面性社會危機，但社會矛盾與不滿情緒持續積累，倘若一旦外部壓力疊加至臨界點，將可能成為大規模社會運動或抗議的導火線。

