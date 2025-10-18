中國管制稀土金屬 學者：反而提醒各國加速與中國脫鉤

中國商務部上週對美祭出新一輪的稀土管控。（路透）

針對中國商務部上週對美祭出新一輪的稀土管控，軍方智庫國防安全研究院網路安全與決策推演研究所所長賀增原撰文認為，中國稀土的管制在近期內仍會對各國造成衝擊，但此舉亦早已提醒各國意識到稀土的戰略價值，加速各種方式與中國脫鉤。因此，中國此舉反而加速全球產業鏈的重建。

賀增原說，中國大陸商務部在9日對美祭出新一輪的稀土管控，該公告甚至顛覆交易的規則，指出「幾乎所有使用到中國稀土原料進行加工的下游產品，無論是在日本製造的精密馬達、在德國生產的風力發電機，還是在越南組裝的消費性電子產品，都將被納入中國的管制範圍。」

請繼續往下閱讀...

至於各國反應，賀增原說，美國MP Materials是美國唯一具備大規模稀土開採與加工能力的企業，核心聚焦永磁體關鍵原料釹與鐠，在美國推動供應鏈在地化與國防、新能源戰略中扮演關鍵角色。中國以外最大稀土生產商的澳洲萊納斯（Lynas Rare Earths）在馬來西亞關丹設有稀土加工廠，主要產品包括釹與鐠等輕稀土元素專門提供高性能磁鐵所需，並積極布局鏑與鋱等重稀土的產能，期望鞏固在中國供應鏈以外的地位。

另據《法新社》報導，為擺脫戰略礦物被中國長期壟斷，以確保產業自主權，法國與日本聯手宣布，將興建歐洲首座且規模為西方國家最大的稀土回收廠，預計最快於2026年底開始生產，可為歐洲汽車與風力發電等產業提供稀土材料。

賀增原並說，美國在川普政府主導下正在加強關鍵礦產、稀土和半導體供應鏈的安全，包括：一、Trilogy Metals：美國戰爭部10月6日宣布投資3560萬美元，收購加拿大礦產勘探開發公司Trilogy Metals 10%的股權；二、Critical Metals：美國政府在與Critical Metals討論入股約8%，以讓其直接擁有格陵蘭島最大的稀土計畫權益；三、Lithium Americas：美國能源部將透過認股權證獲得Lithium Americas 5%的股權，以及Thacker Pass專案5%經濟股權；四、MP Materials：2025年7月，美國戰爭部收購MP Materials 15%股份；五、USA Rare Earth：該公司主要生產燒結釹磁鐵，正與白宮談判入股。

賀增原因此說，中國此舉提醒各國意識到稀土的戰略價值，加速各種方式與中國脫鉤。因此各國不僅會重啟本國稀土的供應鏈，同時會結合不同區域的國家產生同盟，分別負責關鍵礦物的開採或者精煉；另外從都市採礦的概念出發，從廢棄3C產品與製造業的回收廢料，全球各個公司無不卯足全力期望透過循環回收的方式還原成所需要的關鍵礦物。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法