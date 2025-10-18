為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    郭應義拿房抵押借錢墊付東辦費用 行政院回應了

    2025/10/18 07:56 記者鍾麗華／台北報導
    行政院東辦因預算被藍白大砍，差點維持不下去，副執行長郭應義拿房子抵押借錢墊付相關費用，對此，行政院表示，墊付公務支出制度行之有年，無違法疑慮。（資料照）

    行政院東辦因預算被藍白大砍，差點維持不下去，副執行長郭應義拿房子抵押借錢墊付相關費用，對此，行政院表示，墊付公務支出制度行之有年，無違法疑慮。（資料照）

    花蓮光復災後重建，行政院設立的災後慰助服務站13日起由東部聯合服務中心接管，不過，東辦因預算被藍白大砍，差點維持不下去，副執行長郭應義拿房子抵押借錢墊付相關費用，以維持東辦運作，對此，行政院表示，墊付公務支出制度行之有年，無違法疑慮。對於明年度中央政府總預算案，呼籲立法院理性審查，讓政府能持續為民服務。

    行政院指出，中、南、東部與雲嘉南聯合服務中心今年預算被立法院全數刪除，4個聯合服務中心就立刻終止勞務承攬等契約，不過為了讓聯合服務中心服務民眾不中斷，因此維持基本運作，計算到今年8月底，基本營運所需要的水電費、大樓管理費及租金等，合計約有575萬元沒有經費可以支應。

    行政院說明，這些無法支應的部分，除協調台電、房東暫緩繳納外，也有協調由大樓管理小組先行支應、或由員工墊付等方式，做暫時性地處理。

    行政院解釋，有關各聯合服務中心追加預算975萬元在今年9月17日完成法定程序後，對於前面所提及無法支應的經費575萬元，截至10月17日已經按照法定程序核銷約434萬元，其餘141萬元也正在辦理檢據核銷中。

    對於郭應義拿房子抵押借300萬元，墊付水電、網路費、電話費、汽油費等，維持東辦基本運作，行政院表示，在尊重當事人意願下，墊付公務支出制度行之有年，主計部門在當事人提出單據憑證後即予依法核銷，並無違法疑慮。

    至於賑災基金募得善款用在災民身上，東辦是服務災民，是否可用這筆捐款？行政院表示，賑災基金支出需符合法定要件，依據相關規定，重大天然災害災民賑助之種類僅限於死亡、失蹤、重傷、安遷、租屋、住戶淹水、失依兒童、青少年、老人、身心障礙者、以及緊急物資等賑助，服務災民的行政支出並不在賑助範圍當中。

    相關新聞：抵押房子維持東辦運作受質疑 東辦副執行長郭應義：花蓮重建優先

