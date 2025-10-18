財劃法修法國民黨偷加條文 張育萌：傅崐萁和羅智強又在聯手掏空國庫

張育萌發文質疑，國民黨團再次啟動修法卻偷偷加了新條文，內容竟是中央政府要改補助金額時，不管是變多或變少，都要「問縣市政府同不同意」。他批評「傅崐萁和羅智強又在聯手掏空國庫」。（資料照）

立法院修正通過新版《財劃法》，因公式的分母有問題，導致有部分稅款無法分配，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，國民黨團再次啟動修法卻偷偷加了新條文，內容竟是中央政府要改補助金額時，不管是變多或變少，都要「問縣市政府同不同意」。讓他直呼如果成真，根本讓國家治理直接變成「22縣市的地方共治會議」，他也批評「傅崐萁和羅智強又在聯手掏空國庫」。

張育萌在臉書發文指出，國民黨去年《財劃法》分母寫錯，鬧了國家級笑話。現在傅崐萁和羅智強用「分母改回來」的藉口，再次啟動修法。對此他直言「大家還沒反應過來時，傅崐萁和羅智強又在聯手掏空國庫」。

張育萌質疑，除了改統籌分配稅款的分母外，國民黨團偷偷加了一條新條文「經核定後之跨年度及分年度的延續性計畫型補助款，非經地方政府同意不得任意終止或變更補助金額。」翻譯成白話文就是，未來中央政府要改補助金額時，不管是變多或變少，都要「問縣市政府同不同意。」

對此張育萌直言，「我的老天啊，原本跨年度計畫之所以『核定後仍可調整』，就是要防止兩種情況」。第一種是縣市政府錢拿到之後，計畫失效、進度落後，或被監察院糾正。譬如說，原本說要蓋捷運不蓋，要蓋商辦結果空地生雜草。如果遇到這種縣市，中央當然可以終止補助啊。

至於第二種，是因為物價波動、經濟衝擊，或是天災發生，中央如果遇到財政危機時，當然就沒這麼多錢給縣市政府。他也直言，現在國民黨提的修法只要一通過，未來中央分配預算時，通通要看縣市長臉色。國家治理直接變成「22縣市的地方共治會議」。

張育萌也批評，更荒謬的是，中央統籌分配款才剛加碼給各縣市4000多億，現在國民黨又要用這條把補助款也「卡住」。原本是地方弊案設的防火牆，變成各縣市揮霍的護身符。

對此張育萌也直呼，中央砍補助前要問過縣市政府，哪個縣市會說「同意」啦；偷渡這種條文，就是明目張膽地挖錢。他也提到，「這條昨天已經在立法院協商——行政院表態會提院版《財劃法》草案，下週二會找各縣市來開會」。

