抵押房子維持東辦運作受質疑 東辦副執行長郭應義：花蓮重建優先

花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤。（資料照）

花蓮光復災後重建，行政院設立的災後慰助服務站13日起由東部聯合服務中心接管，不過，東辦因預算被藍白大砍，差點維持不下去，副執行長郭應義拿房子抵押借300萬元墊付相關費用，但外界認為，應讓花蓮縣民知道投錯票的嚴重後果，郭不應墊付，不過，東辦人員說，郭認為協助花蓮災後重建才是第一優先，「東辦不能關門」。

東部聯合服務中心編制約20人，是行政院為提供單一窗口加強服務花蓮與台東民眾，但今年預算被藍白大砍，郭應義拿自己的房子抵押借了300萬元，墊付水電、網路費、電話費、汽油費等，維持東辦基本運作。

不過，科技專家許美華日前在臉書認為，郭應義不該當英雄，制度的事就該制度來處理，沒有人需要做那個「英雄」，「唯一作法，就是政府關門大吉！受影響的民眾，要罵就去罵亂刪預算的藍白立委。這樣選民才知道投錯票會有後果 。」

對此，東辦人員替郭解釋，郭應義常說，花蓮、台東相對於其他縣市，天災地震較多，不僅這次光復鄉災後重建，東辦協助災民慰助金和諮詢服務，也把救災物質分配到災民的手中，而去年花蓮0403地震，接獲相關服務案件也超過千件，「東辦在災後扮演一定角色、也發揮功能，不能關門」。

郭的友人表示，年逾60的郭應義，孩子都已長大成人，且在外工作，不需負擔孩子的學費與生活費，不像東辦執行長洪宗楷的小孩還在上學，經濟負擔較大，因此郭應義才義無反顧抵押房子，拿錢出來，甚至也不擔心墊付的錢拿不回來。

東辦人員透露，立法院大砍行政院聯合服務中心的業務費，連行政院後來提出的追加預算也被刪減，最後東辦今年只剩下約220萬元，但東辦一年的房租就要146萬元，仍是捉襟見肘。如果立法院認為聯合辦公室是冗員，大可以透過程序把它裁撤，而不是亂砍預算。

行政院東辦副執行長郭應義。（取自臉書）

行政院東辦執行長副執行長郭應義墊付相關費用，維持東辦運作。（讀者提供）

