為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉中市26個投開票所 盧秀燕預計近中午投票

    2025/10/18 08:32 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨主席選舉今投票，中市設26個投開票所。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨主席選舉今投票，中市設26個投開票所。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨今天將進行黨主席及黨代表選舉投票，台中市設有26個投開票所，符合資格投票人數共有2萬9千多人，上午8點開始投票，市長盧秀燕今天預計中午11點半左右投票，4點投票結束，中市黨部將是台中市的計票中心，先開黨主席選票，再開黨代表的票，主委顏文正表示，順利的話可在傍晚6點完成計票。

    國民黨主席及黨代表選舉今天投票，黨主席共有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文和現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘6人參選，而中市黨代表應選129人，有129人參選，同額選舉，只要一票就當選。

    國民黨主席選舉投票率約35%至58%之間，最高時期是在2017年吳敦義當選黨主席時，投票率高達58.05%，主因在於國民黨歷經2016年總統與立委選舉挫敗，但此次的改選，攸關國民黨路線及總統人選，而情勢的轉變，讓原本「不關己事」的黨員重新被喚醒，有人想要改變，有人想要穩定，因此有黨員猜測，此次的投票率，有可能跟吳敦義選黨主席時一樣高。

    中市黨部表示，台中市設有26個投開票所，今天投票時間是上午8點至下午4點，4點一到馬上開票，計票中心在市黨部二樓，26個投開票所開票後向市黨部報票，顏文正表示，若順利的話，6點就可開完票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播