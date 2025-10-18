國民黨主席選舉中市26個投開票所 盧秀燕預計近中午投票

國民黨主席選舉今投票，中市設26個投開票所。（記者蘇金鳳攝）

國民黨今天將進行黨主席及黨代表選舉投票，台中市設有26個投開票所，符合資格投票人數共有2萬9千多人，上午8點開始投票，市長盧秀燕今天預計中午11點半左右投票，4點投票結束，中市黨部將是台中市的計票中心，先開黨主席選票，再開黨代表的票，主委顏文正表示，順利的話可在傍晚6點完成計票。

國民黨主席及黨代表選舉今天投票，黨主席共有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文和現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘6人參選，而中市黨代表應選129人，有129人參選，同額選舉，只要一票就當選。

請繼續往下閱讀...

國民黨主席選舉投票率約35%至58%之間，最高時期是在2017年吳敦義當選黨主席時，投票率高達58.05%，主因在於國民黨歷經2016年總統與立委選舉挫敗，但此次的改選，攸關國民黨路線及總統人選，而情勢的轉變，讓原本「不關己事」的黨員重新被喚醒，有人想要改變，有人想要穩定，因此有黨員猜測，此次的投票率，有可能跟吳敦義選黨主席時一樣高。

中市黨部表示，台中市設有26個投開票所，今天投票時間是上午8點至下午4點，4點一到馬上開票，計票中心在市黨部二樓，26個投開票所開票後向市黨部報票，顏文正表示，若順利的話，6點就可開完票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法