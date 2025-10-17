苦求藍白別刪國海院預算 管碧玲發文曝原因

海洋委員會主委管碧玲。（資料照）

海洋委員會主任委員管碧玲發文說，立法院今（17）日朝野協商「韌性特別預算案」時，她為了保住國家海洋研究院的海洋科學調查預算，不惜低聲下氣，甚至忍不住說出「我會哭」，但也因此嘲笑「沒出息」。她強調，中國近幾年多次派出科研船圍繞台灣做海域調查，台灣萬萬不能落後，因此她極度重視這筆預算，「就算少一萬元，我也會哭！」

管碧玲晚間在臉書發文說：「因為三張圖，我選擇低聲下氣！韌性特別預算朝野協商時，為了搶救國家海洋研究院的海洋科學調查預算，我真的低聲下氣，拼命說：『拜託！拜託！』聽到院長說要『保留送院會』時，我還忍不住說：『我會哭～～～」果不其然，立刻有人做影片，配出來：『哭什麼哭，沒出息！』我因此登上 Google『沒出息』的搜尋結果頁面……看到那個影片，確實有點心酸～～～」

中國科研船 近3年多次圍繞台灣

管碧玲也呼籲大家看一看她PO出的三張圖，其中一張是過去3年內41艘中國科研船在台灣周遭的航跡圖，另外兩張則顯示中籍科研船也在調查關島與夏威夷周遭海域。管碧玲說：「這些航跡圖，每天都壓在我心頭，沈甸甸的。所以，如果有人問我：『為什麼妳會哭？』我只能說——因為這些預算，就算少一萬元，我也會哭。」

管碧玲解釋：「我為什麼要低聲下氣？那個大家印象中強悍的管媽，這次為什麼不一樣？因為——這筆預算太重要、太迫切了！我低聲下氣，是為了搶救每一分用在『海域調查』的經費。這些經費太大、太關鍵，國海院的一般預算根本負擔不起。這次能夠納入『韌性特別預算』，是我們等待多年後，終於看到的一道曙光。但卻有一個提案要『全刪』，一個提案要『刪20%（兩億）』。」

管碧玲指出，她在協商過程中曾強調，當鄰近台灣的中國比台灣更了解台海時，「台灣怎麼能刪掉台海調查的預算？」因此她選擇忍辱負重，用所有方式懇請，但「即使我願意讓步刪除兩千萬，也還是沒被接受」。

台灣全海域調查預算 刪5千萬凍結1億

管碧玲接續表示，三讀通過的結果是，台灣啟動全海域調查的預算刪除五千萬並凍結一億元，其中國民黨起初要求全刪，後改為凍結一億元，民眾黨要求刪兩億，最後改為刪除五千萬，「這是國會監督與協商的結果，我們接受。但我還是要說——其實每一分錢都極其珍貴！」

