丹娜絲風災》雲嘉南指揮所10月退場 陳金德：政府對災區陪伴不會離開

雲嘉南前進指揮所將在10月底退場，指揮官陳金德（前左）、副指揮官李孟諺（前右）探視災區。（資料照，指揮所提供）

丹娜絲災屋修繕首創媒合政府的營造廠商投入。（資料照）

〔記者楊金城／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天（17日）召開第17次工作會議。自7月30日成立以來，歷經近3個月運作，整合中央與地方能量，全力推動家園復原與弱勢協助，已展現明顯成果，預計10月底退場，復原任務告一段落。行政院長卓榮泰明天（18日）將在指揮所所在的台南市民治市政中心表揚捐贈復原的單位，代表政府表達感謝。

截至目前，家園復原慰助金已核發6萬259件、15億867萬500元，並完成1145戶修繕媒合，協助災民重建安居。另針對弱勢戶，除慰助金外，政府加碼生活支援補助金10萬元，以實際行動照顧災後最需要幫助的族群。

指揮官陳金德表示，前進指揮所的成立是政府跨部會協作的新模式，並首創由政府主動媒合民間營造廠商修繕受損民宅，並成立技術支援團隊，由近500家優良廠商共同參與，確保復原作業穩定推進。

陳金德指出，指揮所目前已進入收尾階段，預計10月底前將各項後續復原工作依計畫回歸目的事業主管機關及地方政府接手辦理，確保每一項協助措施都有制度化延續。

針對仍有申請審議中的慰助案件，行政院已要求各縣市加速核發，目標在月底前全數撥付完成。對於仍未修繕、或以臨時帆布遮蔽的災屋，中央將協助地方政府進行造冊追蹤，結合科技判釋與實地訪查，逐戶了解需求，避免後續衍生公共安全與環境衛生問題。

此外，對未符合現有補助條件的邊緣戶，指揮所已請地方政府主動盤點，並啟動社福資源協助，讓任何一戶受災家庭都不被遺漏。

陳金德強調，前進指揮所的任務雖將告一段落，但「政府對災區的陪伴不會離開」。這段期間展現了中央與地方同心協力的實踐，也開創了災後重建的行政創新典範。他呼籲國人持續關心與支持災後家園復原，讓「政府帶頭、民間參與、全民守護」的合作模式成為典範，共同打造更有韌性的生活環境。

