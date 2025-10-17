輝達海外總部卡關 未見台中市府發聲爭取議員砲轟

蔡耀頡（左起）、曾朝榮、江肇國要求中市府應積極爭取輝達海外總部落腳台中。（記者蔡淑媛攝）

輝達海外總部入駐北士科T17、T18基地卡關，市議員曾朝榮今天在議會質詢要求中市府應積極爭取輝達落腳台中，高雄、台南、彰化都已主動發聲爭取，唯獨台中「毫無動作」，認為台中擁有最理想的設廠條件，卻遲遲未見市府展現企圖心，痛批市府對重大投資招商不用心。

議員曾朝榮與江肇國、蔡耀頡強調，台中條件好，有土地、有交通、有大學城、有優質勞動力，尤其水湳經貿園區內創研用地，早在前前市長胡志強就準備好了。

曾朝榮說，該創研用地原為支援中科發展預留的研發專區，這是政府土地、地點居中、生活機能完整，周邊有逢甲、亞洲大學、會展中心、綠美圖與中央公園，是全台最適合科技人才移居與企業設廠的地方。

曾朝榮痛批市府把黃金地段規劃為巨蛋用地，卻忽視可帶來長遠產業效益的科技投資，輝達來了，是能創造上千就業、數10億稅收的永續產業鏈，建議市府應組成專責團隊，主動接洽輝達及國際高科技企業，將台中定位為「AI矽谷」，「不要每年只會花幾億辦購物節、發消費券，這只是短期刺激，不是長期經濟。」

他呼籲市府要重新思維台中未來，積極展現招商決心，水湳園區投入90多億，預留200多公頃創研用地，這是上天給台中的機會，不該被浪費！

經發局長張峯源回應，市府拜訪過輝達，相關內容依廠商要求暫不公開，會持續組團招商，積極爭取國際高科技企業進駐台中，打造中部科技新基地，也會結合中科、水湳園區及大學研發能量，打造完整AI產業聚落，提升台中在全球科技版圖的競爭力。

