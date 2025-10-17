選前之夜造勢 羅智強：自己最能團結國民黨

國民黨主席候選人羅智強選前之夜發表演說。（記者田裕華攝）

國民黨主席選舉明（17日）投票，候選人、立委羅智強今晚在選前之夜強調，一直堅持「君子三不」，不用網軍、不操作棄保、不口出惡言，是最能團結的人選，其他選舉人身上傷痕，沒有一個是他砍的，他才是最能團結國民黨的人選。

選前之夜造勢在北市大安區建南區民活動中心舉行，羅智強找來立委高金素梅、李彥秀、葉元之等人；苗栗縣議員徐功凡、子弟兵台北市議員楊植斗、雲林縣議員陳芳盈也到場力挺。現場聚集約百餘人，訴求選出最強人選，帶領國民黨在2026年、2028年打敗民進黨，重返執政。

高金素梅說，從政20多年來一直無黨籍，也沒有參與過黨主席的選舉，但這次一定要出來挺羅智強；她細數羅有三個優點，勇敢、寬厚且孝順，也願意提攜年輕人，還在國民黨因連署案被抄家的時候，慷慨解囊給年輕人，這樣的中生代就是當主席的最適人選。

李彥秀說，羅智強是一個雪中送炭的人，只要國民黨有需要，一定第一個站出來，面對民進黨的鴨霸，也是站在第一線對抗，相信有羅智強，國民黨、台灣都能更好。

葉元之說，過去一年他因為罷免案被霸凌很慘，羅智強總是給予他支持，穩定他的情緒，這樣關心朋友的特質，就能夠扮演一個好主席，帶領國民黨2028重返執政。

徐功凡說，羅智強一路都是苦自己成就他人，為黨內同志衝鋒，是最佳人選；陳芳盈說，過去她選議員115票險勝，所以每一票都很重要，堅信正道不孤獨，呼籲堅持投3號羅智強；楊植斗說，羅智強保持正面選舉最能團結，也是最能促進在野藍白合作，更是最有能力監督砲打民進黨的人選。

羅智強說，感謝國民黨對他一路栽培，為了對黨、對國家、對人民的感謝，他必須出來參選，而且他在選戰中一路都堅持「君子三不」，不用網軍、不操作棄保、不口出惡言，要堅持這三不還能選上黨主席，真的是相當困難，但其他候選人身上都沒有他留下的傷口，選後的團結也不用花時間療傷，因此他才是最能團結國民黨的人選。

國民黨主席候選人羅智強舉辦選前之夜，支持者台上高喊凍蒜。（記者田裕華攝）

國民黨主席候選人羅智強舉辦選前之夜，立委葉元之到場聲援。（記者田裕華攝）

