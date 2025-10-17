國民黨選前之夜 郝龍斌：只有國民黨再次偉大 中華民國才會再偉大！

國民黨主席候選人郝龍斌在新北市長侯友宜等人陪同下，17日晚間出席「挺好！讓國民黨再次偉大選前之夜」造勢晚會。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席選舉明（18日）投票，今（17日）晚間台北市前市長郝龍斌舉行「挺好！讓國民黨再次偉大選前之夜」，郝龍斌喊出「只有一個願望，要下架民進黨，要讓國民黨重返執政，讓國民黨再次偉大好不好？只有國民黨再次偉大，中華民國才會再偉大！」

選前之夜在新民中學舉行，包含新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴、台中市前市長胡志強、前中廣董事長趙少康、立委李彥秀、林菁徽、議員柳采葳、鍾沛君、郭昭巖等人都到場力挺，紛紛對著郝龍斌讚聲「主席好！」、「團結挺郝、好事發生！」。

請繼續往下閱讀...

而現場聚集至少300人以上，當郝龍斌一進場，現場支持者頻頻大喊「凍蒜！凍蒜！郝龍斌凍蒜！」，支持者紛紛湧上前合照，不過郝龍斌才講到一半，現場支持者突然陸續離場，但是郝龍斌並未受影響。

郝龍斌說，這是他打過最辛苦的一場選戰，因為自己時間比別人少很多，而且自己沒有獲得家裡的支持，他太太最近特地還詢問他「最近過得好不好？」他說很好，太太隨後反問他「你有沒有看過任何一個黨主席有好下場？」我說「沒有」，太太再問「那你為何要？」

面對太太質疑，郝龍斌表示，自己父親是黃埔軍校畢業，父親臨終的時候告訴他，作爲郝家子弟任何情況，中國國民黨、中華民國有難，你要不計毀譽、不計個人得失，要挺身而出，他用這段話說服了太太。

郝龍斌強調，今天自己不求任何名位，他只有一個願望只要中國國民黨好，拜託各位支持他，「讓我們一起完成這個願望，好不好」現場支持齊聲吶喊「好！」郝龍斌說，黨主席必須要有領導力、協調力，也要能團結整個黨，更重要要有執行力，可以打贏勝仗。

郝龍斌指出，國民黨戰將輩出，但是黨主席是做什麼？他要將所有戰將集合起來，發揮集體戰力，讓整個黨英雄輩出；各位就像是球隊，有人是投手，有人是捕手、內外野手，但是黨主席就是總教練，要擬定戰術、知人善任，把適當的人放對位置，才能打成這仗，「郝龍斌拜託大家，讓郝龍斌做可以打贏勝仗的黨主席！」

前台中市長胡志強17日晚間出席郝龍斌「挺好！讓國民黨再次偉大選前之夜」造勢晚會。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法