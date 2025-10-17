備戰2026？林右昌赴美請益學習之旅啟程 行前一句話露玄機

民進黨前秘書長林右昌今天晚間啟程赴美，展開請益學習之旅，預計將走訪德州達拉斯、奧斯汀以及亞利桑納州鳳凰城。（擷取自林右昌臉書）

被點名參選台北市長的民進黨前秘書長林右昌林今（17）日晚間表示，他已搭乘長榮班機啟程赴美，展開請益學習之旅，預計將赴德州達拉斯、奧斯汀以及亞利桑納州鳳凰城，參訪半導體供應鏈、AI產業相關廠區，也會出席僑界活動。林強調，近來國內政治持續變動，「我們都在為了成為一個更好的自己努力，才能在動盪時代找到不斷奮鬥前進的道路」。

林右昌辭去黨秘書長職務後，低調沉潛兩個多月，此番赴美動向格外受到關注。林表示，德州科技重鎮吸引台美大廠進駐，對他而言是一趟「行動學習之旅」，到第一線了解產業需求，協助解決問題、拓展願景；近來他持續反思，究竟甚麼樣的政治人物才是民眾需要的，如同在外打拚的台商，「我們都在為了成為一個更好的自己努力」。

林右昌強調，現今世界面臨30年一大變的格局，台美對等關稅持續受矚目、生產鏈再重組，作為一個政治人物，他有必要趁此時到第一線，掌握全球高科技產業的實際情形，以及台商在外的現況，協助發現可能面臨的問題，進一步找出未來的方向。

林右昌說，德州是台灣電子產業落腳美國的首選，達拉斯串聯去年曾訪問的休士頓，以及此行也會走訪的奧斯汀，是科技重鎮，也是西部文化的發源地，對他來說這是一趟「行動學習之旅」。長榮航空甫開航的直飛航班，加速台美電子與半導體產業的發展，也促成了此次出訪行程。

一名綠營人士分析，大罷免後民進黨士氣受到重挫，支持者心情仍在谷底徘徊，至今尚未平復。國民黨則陷入黨主席選舉風波、黨內互打紛擾風波不斷；花蓮傅崐萁夫婦深陷光復鄉災變漩渦當中，被K得滿頭包。民眾黨主席黃國昌則是捲入狗仔偷拍案，風暴越捲越大。國內政局可謂一團混亂，情勢仍然渾沌不明。

該人士說，在現在的社會氛圍下，民眾對政治議題已非常厭倦，尤其綠營支持者情緒在大罷免後非常失落，大的政治環境對民進黨極為不利。林右昌在此政局紛亂、政黨爭鬥不休之際，選擇以學習之旅為名出訪美國到第一線關心台灣產業，不僅切中現在台美關稅談判、AI和半導體投資熱潮，更跳脫令老百姓厭倦的政治漩渦，展現誠懇學習、關注產業發展的政治態度，是務實的明智之舉。

