    政治

    平埔族身分法三讀通過 黃偉哲：轉型正義重要實踐

    2025/10/17 20:13 記者洪瑞琴／台南報導
    圖為南市「Tabe 札哈木樂原」。（記者洪瑞琴攝）

    台南是西拉雅族等平埔族群的故鄉，率先推動正名運動20年終於開花結果。今（17日）立法院會三讀通過《平埔原住民族群身分法》，台南市長黃偉哲表示，平埔原住民族群身分法通過，是轉型正義的重要實踐。

    《平埔原住民族群身分法》立法具體保障平埔原住民身分認同及文化權等權益與福祉，當中包含民族認定流程、個人身分取得，及政府在施行後3年內制定或修正相關法律，以保障平埔原住民族群權利。

    黃偉哲表示，平埔原住民族群身分法的通過，是轉型正義的重要實踐，更是對歷史真相的還原與文化價值的肯定，讓平埔原住民族群獲得法律上應有的尊重與地位。市府將持續與族人攜手合作，深化文化保存、語言教育與社會福利，確保族群權益在制度上獲得落實。

    台南是西拉雅族等平埔族群的故鄉，回復平埔族群原住民身分、振興其文化，一直是南市政府重要的市政工作之一。自2005年率全國之先承認西拉雅族等平埔族群為市定原住民以來，持續推動相關政策與文化復振，展現對族群歷史尊嚴與文化主體性的堅定支持。

    市府原民會主委白惠蘭（Salau Kaljimuran）強調，未來市府將繼續與族人並肩同行，積極參與文化祭儀、推動語言教育、保護傳統信仰，守護這片土地上的多元文化與歷史記憶，並配合中央政策保障族人權益。

    台南市長黃偉哲表示，平埔原住民族群身分法通過，是轉型正義重要實踐。（記者洪瑞琴攝）

