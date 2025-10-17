藍白批高市府把公務員當網軍 民進黨駁：個人行為已追究責任

民進黨發言人戴瑋姍。（資料照）

高雄市三民區長許淑媛發文列管員工臉書引起議論，事件爆發後被拔官；國民黨及民眾黨則質疑高雄市政府把公務員當網軍。對此，民進黨今（17日）反駁說，市府早已查明個人行為並追究責任，藍白看到黑影就開槍，自己人出事時卻死不認錯，呼籲少造謠、多做事，翻車別肇逃。

高市三民區公所員工爆料，被要求交出臉書帳號列冊管理，不定時查核有無對市府文章按讚或分享，引發爭議。

對此，民進黨發言人戴瑋姍表示，藍白兩黨看到高雄三民區長個人爭議行為，見獵心喜連忙發文譴責，市府團隊早已查明此為區長個人行為，並迅速調職、追究責任。反觀藍白過往，不論是死亡連署、盜用戶政個資，還是選舉期間收受中資，都已遭起訴與判刑；自己人出事時卻死不認錯，遇事只會造謠、甩鍋形同肇逃。

戴瑋姍指出，國民黨基隆市民政處長張淵翔盜用戶政資料、涉及1923份死亡連署，黨中央從未公開道歉或反省。民眾黨方面，前黨工馬治薇參選立委期間違法收受中資被判刑，黨主席黃國昌也未嚴肅檢討；對中國介入國民黨主席選舉更是噤若寒蟬。她質疑，藍白既不敢譴責中國介選與滲透，又如何自信在大選中不受外力影響？

戴瑋姍呼籲在野黨，「少造謠、多做事」，不要出了事就逃避責任。批評執政黨轉移焦點無法抹去罪責，翻車的紀錄會留下，法院判決更是一清二楚。

