央廣官網遭放五星旗！顏若芳爆：涉案廠商在中國開公司

台北市議員顏若芳今日質時表示，涉案廠商「創蹟數位科技有限公司」，負責人張姓及董事涂姓皆在中國設立公司。（翻攝台北市議會）

央廣日前發生官方網站遭駭，並放上中國五星旗，涉案人除央廣內部岳姓主管、吳姓網路管理人員，還有委外廠商。北市議員顏若芳今（17日）質詢表示，涉案廠商為「創蹟數位科技有限公司」，該公司負責人張姓及董事涂姓皆在中國設立公司，顏若芳要求北市府資訊局、建管處及工務局，加強採購與機敏資料斷點管理，釐清中資影響風險，保障資訊安全。

顏若芳表示，昨日在北市議會財建委員會談及央廣五星旗駭客案廠商曾承包北市文化局、建管處標案，且於107、108、109、112年共取得北市5件標案，經她比對文化局及建管處逾1200筆決標標案後，唯一符合條件的廠商就是「創蹟數位科技有限公司」，她強調，創蹟數位的臉書粉專也曾自行揭露央廣英文網站為該公司作品，另依央廣決算書，也證實創蹟即是承包113年度Rti（央廣）全球資訊網及行動應用程式重建暨資料移轉資訊服務採購案的廠商。

顏若芳指出，經瞭解，創蹟除於107年到112年得標了文化局、建管處、北美館共計5個標案外，在更早至101年，也曾得標過產業局跟動保處的網站維護或APP擴充計畫，她續指，創蹟的負責人和唯一一席董事，雙雙都有在中國開公司，張姓負責人於2019年在中國成立「龍天星科技」、涂姓董事則於2022年在中國成立「維凱數據」。

顏若芳加碼爆料，其中涂姓董事設立的維凱數據，曾於2022年創立「兩岸青年五城創業聯盟」，而在聯盟成立的新聞稿中，就有指出聯盟的目的就是要「通過聯盟，讓青春在實現中華民族偉大復興的歷史進程中綻放異彩」，顏痛批，此舉簡直是赤裸裸的統戰宣傳。

最後，顏若芳要求，資訊局除應建立採購斷點機制外，而建管處因於112年曾讓創蹟承攬中英文網站改版案且沿用至今，更應加強提出機敏資料斷點評估報告，工務局也應發函經濟部，釐清創蹟是否受中資影響，以保障北市及全國資訊安全。

