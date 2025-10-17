呼應貝森特對中國稀土管制 外交官員：台灣積極對接美國戰略目標

外交部。（資料照）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日表示，美國將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度及其他亞洲民主國家合作，集體回應中國上週宣布的稀土出口管制措施。外交官員今（17日）指出，此舉凸顯全球供應鏈安全及韌性再度成為民主陣營關注焦點，也為台美合作帶來新契機。

外交部今天稍早發布新聞稿回應，台美持續就各項經貿合作保持密切聯繫與交流，外交部樂見美國政府將加強與歐洲及亞洲等民主夥伴合作，共同建立稀土及關鍵礦物供應鏈，外交部長林佳龍將研議與美方在台美既有機制下，就相關議題進行交流及合作，共同打造全球關鍵礦物「非紅供應鏈」，不僅有助強化台灣半導體產業韌性，也有利推動「台灣投資美國隊」，強化我國在台美合作的戰略角色。

對此，外交官員指出，「總合外交」政策強調，外交工作從價值、同盟到經濟三個面向的整合與緊密銜接，此次主動就稀土及關鍵礦物議題表態，彰顯台灣積極和美國戰略目標對接的意願，展現與友盟國家攜手強化經濟安全和「非紅供應鏈」韌性的決心，並強化台灣作為民主夥伴的可靠與積極角色。

官員表示，我方期待在今年三月成功促成阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）訪台，並見證台灣與阿拉斯加簽署LNG買賣暨投資意向書、深化雙方在能源韌性領域合作後，進一步推動「台美聯合艦隊」構想的具體實現。

外交官員進一步指出，美方近期多次表達對稀土議題的關切，我方觀察，美國此番態度展現對中國經濟脅迫的警覺，也顯示台美在供應鏈安全上的戰略共識持續深化。該官員表示，因應「非典型總統」川普，外交體系在傳統雙邊外交與既有管道之外，正以更積極且具前瞻性的新戰略觀主動對接美方。

外交官員表示，稀土與關鍵礦物掌握在中國手中，使全球供應鏈安全形同被掐住脖子，隨著中國以經濟手段作為地緣政治槓桿的企圖愈發明顯，理念相近國家需攜手應對。前述官員強調，中國稀土管制衝擊台灣半導體、無人機與馬達等產業對關鍵原料的需求，也影響中小企業發展契機，因此期待透過積極回應、與美方強化合作參與非紅供應鏈建構，不僅強化我產業韌性，也推動「台灣投資美國隊」及「台美聯合艦隊」的戰略布局。

