備詢跟陳其邁通話! 高市消防局長被告誡 白喬茵曝:跟狗狗有關

高市消防局長王志平備詢時跟市長講電話，被議事主席許采蓁告誡。（記者王榮祥翻攝）

高市消防局長王志平昨在議會備詢時，第一時間沒答詢議員問題、而是跟「市長」講電話，被議事主席當場告誡。議員白喬茵今爆料，原來害消防局長被罵的原因跟「狗狗」有關。

高雄市長陳其邁今天說明昨天致電消防局長，主要是關切剛從花蓮回來的特搜隊，當下並不知道消防局長正在備詢；白喬茵分析市長受訪還原熱線內容發現，原來他們在討論上一位議員質詢的、關於狗狗的議題。

她提到昨在質詢時，曾為高雄搜救犬發聲，因為他注意到高雄擁有六都數量最多的搜救犬共12隻，卻只有不到60萬元年度預算，換算下來、每隻狗每年預算不到5萬元，要包含飼料、醫療、訓練、零食等開銷。

她覺得在物價指數飛漲時代，這些勞苦功高的狗狗每年如果預算不到5萬元，恐怕連想吃得營養一點都沒辦法，更遑論公傷醫療費全年僅編列42000元，出勤後的健檢都只夠基本款。

白喬茵彙整其他五都預算都高於高雄，台北150萬（10犬）、新北98萬（11犬）、台中92.5萬（8犬）、桃園70萬（6犬）、台南50萬（5犬），每隻狗平均預算都落在9萬到15萬間，台北更是高雄的三倍，感慨高雄長年來對搜救犬的虧待。

所以她要求消防局明年度（115年度）增加搜救犬預算，至少讓每隻犬平均經費提升到8萬元以上，與其他五都看齊。

白喬茵指出，市長陳其邁曾在短短7天內發了8篇臉文替搜救隊加油，並在救災英雄返抵高雄時親自迎接、頒發加菜金；但難道只有當鎂光燈打在身上時，這些辛苦的搜救夥伴和狗狗們才值得「加菜」嗎？更希望他們的日常生活能溫飽三餐、檢查身體以及擁有良好的訓練環境。

高市特搜隊員與搜救犬在花蓮光復鄉支援。（消防局提供）

