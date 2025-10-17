為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院三讀「行政區劃程序法」 明年7月1日前實施

    2025/10/17 17:58 記者林哲遠／台北報導
    立法院會今（17日）三讀通過行政區劃程序法，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

    立法院會今（17日）三讀通過行政區劃程序法，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

    立法院會今日三讀通過「行政區劃程序法」，明確訂立行政區新設、廢止或調整程序，擴大民眾、民間團體參與提案、決策。此外，三讀後所通過的附帶決議要求，行政院須於115年7月1日前實施，內政部應儘速研擬相關子法，並於每三個月向立法院內政委員會報告進度。

    三讀條文明定，行政區劃係指直轄市、縣市及鄉鎮市區之新設、廢止或調整，應配合國土整體規劃，並綜合考量人口規模與成長趨勢、自然與人文資源分配、山川、湖泊、海岸及海域之分布、族群特性及人文歷史脈絡，以及都會區、生活圈或生態圈等歸屬關係、選舉區之劃分等因素。

    條文明定，除內政部、直轄市或縣市政府、鄉鎮市區公所可提出行政區劃計畫外，人民與民間團體也可提出建議案。主管機關提出草案前，必須廣徵意見、公開展覽30日，並舉辦公聽會；必要時得辦理民意調查。

    針對審議程序上，條文規定，應邀集學者、專家、社會公正人士及相關行政機關之代表組成「行政區劃審議會」以合議制方式辦理。由11人至25人，其中學者、專家及社會公正人士人數，不得少於總數三分之一，且成員任一性別不得少於總數三分之一，但涉及原住民族地區者，原住民族專家學者及當地部落代表不得少於總數三分之一。各級主管機關應於審議會會議結束後30日內，於該機關網站公開會議資料及紀錄。

    條文也明定，當行政區劃計畫發布後，各級主管機關應會同相關機關辦理業務、財產移轉及交接事項，且依該計畫豎立界標、測繪界線與界標位置及計算面積，並繪具圖說，於180日內報中央主管機關備查。

    此外，院會通過2項附帶決議，一、未來在實際劃設行政區時，考量「族群特性及人文歷史脈絡」、「因政治、經濟、社會、文化或其他特殊情勢變更」等因素時，應明確納入對原住民族集體生活型態與語言文化的尊重與保障，確保其文化延續、社會結構與空間權益不被忽視或侵害，還原原住民族應有的空間權與發展權。

    第二項附帶決議要求，行政院應於民國115年7月1日前實施，內政部應儘速研訂相關子法，並於每三個月將研訂進度函知立法院內政委員會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播