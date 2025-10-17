立院三讀「行政區劃程序法」 明年7月1日前實施

立法院會今（17日）三讀通過行政區劃程序法，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

立法院會今日三讀通過「行政區劃程序法」，明確訂立行政區新設、廢止或調整程序，擴大民眾、民間團體參與提案、決策。此外，三讀後所通過的附帶決議要求，行政院須於115年7月1日前實施，內政部應儘速研擬相關子法，並於每三個月向立法院內政委員會報告進度。

三讀條文明定，行政區劃係指直轄市、縣市及鄉鎮市區之新設、廢止或調整，應配合國土整體規劃，並綜合考量人口規模與成長趨勢、自然與人文資源分配、山川、湖泊、海岸及海域之分布、族群特性及人文歷史脈絡，以及都會區、生活圈或生態圈等歸屬關係、選舉區之劃分等因素。

請繼續往下閱讀...

條文明定，除內政部、直轄市或縣市政府、鄉鎮市區公所可提出行政區劃計畫外，人民與民間團體也可提出建議案。主管機關提出草案前，必須廣徵意見、公開展覽30日，並舉辦公聽會；必要時得辦理民意調查。

針對審議程序上，條文規定，應邀集學者、專家、社會公正人士及相關行政機關之代表組成「行政區劃審議會」以合議制方式辦理。由11人至25人，其中學者、專家及社會公正人士人數，不得少於總數三分之一，且成員任一性別不得少於總數三分之一，但涉及原住民族地區者，原住民族專家學者及當地部落代表不得少於總數三分之一。各級主管機關應於審議會會議結束後30日內，於該機關網站公開會議資料及紀錄。

條文也明定，當行政區劃計畫發布後，各級主管機關應會同相關機關辦理業務、財產移轉及交接事項，且依該計畫豎立界標、測繪界線與界標位置及計算面積，並繪具圖說，於180日內報中央主管機關備查。

此外，院會通過2項附帶決議，一、未來在實際劃設行政區時，考量「族群特性及人文歷史脈絡」、「因政治、經濟、社會、文化或其他特殊情勢變更」等因素時，應明確納入對原住民族集體生活型態與語言文化的尊重與保障，確保其文化延續、社會結構與空間權益不被忽視或侵害，還原原住民族應有的空間權與發展權。

第二項附帶決議要求，行政院應於民國115年7月1日前實施，內政部應儘速研訂相關子法，並於每三個月將研訂進度函知立法院內政委員會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法