徐榛蔚終現身！被問「希望縣長來指揮？」村長直白反應笑翻網友

內政部長劉世芳（右一）與花蓮縣長徐榛蔚（左一）一同視察大全國小。（民眾提供）

被指「神隱」多日的花蓮縣長徐榛蔚今早8時現身光復災區縣府指揮所，接著前往大全國小訪視時與內政部長劉世芳碰面，雙方討論垂直疏散也訪視災民了解其所需。光復鄉東富村村長黃建桐今日被媒體問到「希望縣長來喊話或親自指揮嗎？」黃建桐直接回：「先不用啦」，直白回應讓不少網友笑翻。

針對外界質疑「神隱多日」，徐榛蔚今天表示，期間都有與總協調官開會，溝通與救災都有如期進行。徐榛蔚說，今天一早先去佛祖街視察排水，謝謝總協調官對沙包佈建很多，大家都在做防颱準備，但就撤離避難部分總協調官與公所都建議加入垂直避難，縣府尊重也會協助，但縣府還是堅持依親與收容（不垂直避難），認為此舉才能避免傷亡。

請繼續往下閱讀...

粉專「Mr.柯學先生」今日分享一段媒體報導影片，影片中黃建桐接受媒體採訪時表示，「縣長現在是沒有看到啦，剛開始的時候是有啦」，面對記者追問「會希望縣長多多來給你們喊話或是親自指揮？」黃建桐直白回：「先不用了，這個喊話是沒有什麼用的啦！」

影片曝光後，網友紛紛留言表示：「那個縣長去了也沒有用」、「不是先（不要），是千萬（不要）」、「現在好像有沒有縣長都無所謂」、「先不要！（笑臉符號）」、「只負責表演救災鏟二下」、「給她表演一次啦！」、「就讓她指揮嘛」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法