一貫道親今年遭中國抓捕7人 海基會：旅遊、經商也出事

海基會祕書長羅文嘉今（17）日公布台灣宗教信徒赴中被抓捕的情形， 2019年至今有14案、16人，其中10案、11人是一貫道，不少人只是旅遊、訪友，甚至長期在中國的台商也被抓；他呼籲一貫道信徒即日起避免前往中國，其他宗教包括統一教、基督教、清海無上師等也有類似風險。

海基會今天公布，協處設宗教因素遭中國限制人身自由案件，一貫道部分，包含2019年1案（已返台）、2024年3案、今年2月、5月、6月、8月、9月、10月各一案，合計6案、7人，地點以廣東為主，擴及到廣西、吉林、上海、海南等地，其中不少人只是旅遊、訪友，甚至還有長期在中國經商的台商。至於統一教的部分，今年1月、3月各一案；基督教2022年1月一案，已刑滿獲釋；清海無上師一案，2023年8月也已刑滿獲釋。

羅文嘉指出，去年3名一貫道道親，因涉嫌違法被捕到現在仍被拘禁中，原來抓的一貫道道親沒有放回來，今年又抓更多，即使是旅遊、觀光、就學、探親，都應避免，甚至可能不是限於一貫道，其他的宗教也存有類似風險。

羅文嘉表示，中國「刑法」300條有「組織利用會道門、邪教組織或利用迷信破壞國家法律、行政法規實施罪」。此外，「宗教事務條例」、「公安部關於認定和取締邪教組織若干問題的通知」、「宗教教職人員管理辦法」、「互聯網宗教信息服務管理辦法」。另今年5月施行「境內外國人宗教活動管理規定實施細則」、9月實施「宗教教職人員網絡行為規範」。

羅文嘉強調，中國管控力度持續加大，今年新規陸續實施，不過，對岸認定標準模糊、執行標準也不一，「認為參與就是參與，只要參與幾乎都是違法」。海基會建議所有一貫道信徒不要前往中國，甚至在當地念書經商的台灣朋友，若是一貫道的信徒，都可能面臨風險，需要認真評估是否回台。

