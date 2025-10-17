國民黨主席週六投票》郝龍斌鄭麗文兩強之爭 棄保與軍系票成關鍵

國民黨主席及全國黨代表選舉明日舉行投開票作業。（資料照）

國民黨主席及全國黨代表選舉明週六將舉行投開票作業，黨內評估，由於這次選舉競爭激烈，投票率大概會在5成左右，開票結果最遲可望在傍晚6點前出爐，一般認為，基本態勢呈現郝龍斌、鄭麗文兩強之爭的格局，郝陣營認為可以險勝，而鄭陣營方面的評估更偏向樂觀。

據黨內人士指出，郝陣營評估自己最後能險勝，鄭陣營方面則認為贏面不小，而且根據鄭營人士的評估模式結果，認為鄭麗文可能拿下約4成選票，郝龍斌大概3成，羅智強約有2成左右，不過，鄭營也不敢過於樂觀，主要原因就是擔心一旦棄保效應徹底發生，情況就很難說了。

黨內人士透露，由於郝陣營操作「境外勢力」介選議題，尤其挺郝的「戰鬥藍」召集人趙少康直指「中共介選」後，許多基層自主黨員的「賭爛票」有明顯變多跡象，而且不少是傾向轉投鄭麗文。

據指出，國民黨內選舉的投票率除了要看天氣狀況，還有一個最大的問題就是投票不方便，像這次台北市就只有4個投開票所，過去在馬英九主政時期全國還有507個投開票所，直到2017年黨主席選舉也都是維持這種規模，但到了前黨主席江啟臣的時代，投票所就銳減僅剩下383個，這次數量相同。

這次具有投票權的國內黨員以及海外黨員選舉人數為33萬1300餘人，其中軍系黨員人數約佔4分之1，差不多有8萬多票，對選舉結果影響不小。

