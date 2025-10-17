韌性特別預算三讀 江啟臣關注廠商海外布局提3建議

立法院副院長江啟臣（右）。（資料照）

攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」今三讀通過，立法院副院長江啟臣關注特別預算中，經濟部國貿署編列70億元協助廠商海外布局，並提出3點建議，協助產業開拓國際市場。

他提出3點建議，首先，國內舉辦的各種展覽活動，也會吸引各國買家前來，國貿署應訂定補助機制，擴大補助規模，鼓勵國內業者積極參展。

第二，各地有產業特色，中央、地方應齊心合作，中央可透過獎勵措施，鼓勵地方政府帶領產業外拓，積極於各國際大展設館、行銷台灣。

第三，過去因經費有限，僅能補助廠商在展場的攤位費用，而出國的機票、旅宿費用必須由各業者自行承擔，未來在補助項目應可更多元，減輕業者出國參展的經費壓力。

江啟臣表示，根據勞動部昨日公布無薪假最新統計數據，全台實施無薪假的事業單位總計432家、8543人，其中，受美國關稅影響通報的占了354家、7923人。相較於今年5月，有2664人實施無薪假，現已飆升至8543人，受影響之產業層面逐漸擴大，受影響之勞工人數也不斷在增加。

過去受限於預算額度，政府可提供給廠商的補助金額、項目較少，未來有了特別預算的支援，除了補助金額外，行政機關應該思考一些有別以往的作法，採取從寬從優的審查條件，真正做到協助產業開拓國際市場之目標。

