亞塞拜然附和「一中」拒我法官入境 外交部強烈譴責

中華民國法官協會原訂本月派6名法官前往亞塞拜然首都巴庫，出席「2025年國際法官協會第67屆年會」，卻遭亞國政府以虛妄的「一中原則」為由拒絕入境、被迫取消行程。外交部今（17）日對此深表遺憾並嚴正抗議，強調亞國此舉違背「包容與平等參與」的國際原則，完全不當。

本報獨家披露，6名我國法官原受邀參與國際法官協會年會，主辦方曾保證協助辦理簽證，卻在中國施壓下變卦，最終無人得以入境。其中團長親赴巴庫仍被遣返，會中由捷克法官協會代為宣讀中華民國法官協會聲明，嚴正抗議中國干預國際司法專業平台，並呼籲建立防止類似事件的公平機制。

外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的台海現狀。

外交部批評，亞塞拜然以不當政治力拒絕台灣參與專業交流，與國際法官協會長期倡議的「包容與平等參與」原則背道而馳，予以強烈譴責。

外交部也特別感謝捷克代表團在大會上代為宣讀台灣聲明抗議，並感謝美國、加拿大等理念相近國家在會中為我發聲。

外交部呼籲，亞塞拜然作為主權獨立國家，應認清中共威權本質，切勿扈從中國的無稽謬論，以免損及自身國家利益及國際合作機會。

