為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    亞塞拜然附和「一中」拒我法官入境 外交部強烈譴責

    2025/10/17 17:29 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    中華民國法官協會原訂本月派6名法官前往亞塞拜然首都巴庫，出席「2025年國際法官協會第67屆年會」，卻遭亞國政府以虛妄的「一中原則」為由拒絕入境、被迫取消行程。外交部今（17）日對此深表遺憾並嚴正抗議，強調亞國此舉違背「包容與平等參與」的國際原則，完全不當。

    本報獨家披露，6名我國法官原受邀參與國際法官協會年會，主辦方曾保證協助辦理簽證，卻在中國施壓下變卦，最終無人得以入境。其中團長親赴巴庫仍被遣返，會中由捷克法官協會代為宣讀中華民國法官協會聲明，嚴正抗議中國干預國際司法專業平台，並呼籲建立防止類似事件的公平機制。

    外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的台海現狀。

    外交部批評，亞塞拜然以不當政治力拒絕台灣參與專業交流，與國際法官協會長期倡議的「包容與平等參與」原則背道而馳，予以強烈譴責。

    外交部也特別感謝捷克代表團在大會上代為宣讀台灣聲明抗議，並感謝美國、加拿大等理念相近國家在會中為我發聲。

    外交部呼籲，亞塞拜然作為主權獨立國家，應認清中共威權本質，切勿扈從中國的無稽謬論，以免損及自身國家利益及國際合作機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播