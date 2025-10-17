全民普發現金1萬、何欣純籲中市府加碼 楊瓊瓔、江啟臣這樣說

立委楊瓊瓔（右）指出，台中市府並無外界「稅收有餘」的說法。（記者張軒哲攝）

民進黨台中市議黨團提案要求，市府超徵稅額，還稅於民，普發現金5萬元，不過台中市政府表示沒錢。已獲民進黨徵召參選台中市長的何欣純在網路社群上發文譬喻，台中市政府如果想像成一間大公司，市民當然就是這家公司的股東，如果公司能賺錢，股東就可以分享成果。

對此，藍營兩名熱門台中市長人選，立委楊瓊瓔說，在今年7月就曾表示，如果台中市政府財政還有賸餘，台中市議會提案普發現金在議會通過，樂觀其成。但據了解近6年來台中「地方稅收」實際短徵17億，且台中市歷年累計短絀211億元，並無外界「稅收有餘」的說法。

立法院副院長江啟臣表示，對台中市普發現金議題不便回應。

立法院今（17）日三讀通過韌性特別預算，其中包括全民普發現金1萬元，預計可望公布後1個月內執行發放。於此同時，何欣純指出，台中市議會日前的大會決議，要求台中市府研議辦理，將送議會報告說明，同時立法院也三讀通過，決定普發現金1萬元，表示「經濟成果、全民共享」的理念獲得各黨派支持。

