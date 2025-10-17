為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    平埔族身分法三讀通過 原民會：9族群申請將盡速審議

    2025/10/17 16:50 記者楊綿傑／台北報導
    立法院今日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將儘速審議。（資料照）

    立法院今日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將儘速審議。（資料照）

    立法院今日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，回應平埔原住民族群20餘年來正名之訴求，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將依法組成審議會，確保每一申請案件皆能在客觀、公正與透明的基礎上儘速審議。

    西拉雅族人因不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，台北高等行政法院後續提出釋憲，憲法法庭於111年判決「原住民身分法」第二條違憲，原民會應在3年內修法或另定特別法。原民會去年10月呈報「平埔原住民族群身分法」草案，今年5月獲行政院院會通過。內容明文規範平埔原住民族群之認定要件、所屬成員之身分要件及登記程序等制度。

    原民會說明，山地原住民及平地原住民以外既存於台灣之其他南島語系民族，只要符合具備文化特徵仍然存續、成員維持族群認同，並有客觀歷史紀錄等要件者，就可向該會提出申請認定為平埔原住民族群，其成員可進而向戶政事務所申請取得「平埔原住民身分」。

    原民會說明，平埔原住民取得身分後，可以立即適用「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」，以確保語言傳承、文化保存與傳統智慧之法律保障。至於語言文化以外之各項權益，將依憲法判決「另以法律定之」之意旨，於身分法施行後3年內，依各平埔原住民族群之歷史發展脈絡與現況，斟酌國家資源分配，逐步制定或修正相關法律，建構完整的平埔原住民族群權利體系。

    目前已有西拉雅族、大武壠族、馬卡道族、道卡斯族、噶哈巫族、巴宰族、拍瀑拉族、巴布麓族、凱達格蘭族等9族提出民族認定申請。原民會強調，「平埔原住民族群身分法」的相關子法研擬與跨機關行政作業都已經完成準備，政府將加速落實民族核定及身分登記程序。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播