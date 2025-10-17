平埔族身分法三讀通過 原民會：9族群申請將盡速審議

立法院今日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將儘速審議。（資料照）

立法院今日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，回應平埔原住民族群20餘年來正名之訴求，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將依法組成審議會，確保每一申請案件皆能在客觀、公正與透明的基礎上儘速審議。

西拉雅族人因不滿無法取得平地原住民身分提出行政訴訟，台北高等行政法院後續提出釋憲，憲法法庭於111年判決「原住民身分法」第二條違憲，原民會應在3年內修法或另定特別法。原民會去年10月呈報「平埔原住民族群身分法」草案，今年5月獲行政院院會通過。內容明文規範平埔原住民族群之認定要件、所屬成員之身分要件及登記程序等制度。

原民會說明，山地原住民及平地原住民以外既存於台灣之其他南島語系民族，只要符合具備文化特徵仍然存續、成員維持族群認同，並有客觀歷史紀錄等要件者，就可向該會提出申請認定為平埔原住民族群，其成員可進而向戶政事務所申請取得「平埔原住民身分」。

原民會說明，平埔原住民取得身分後，可以立即適用「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」，以確保語言傳承、文化保存與傳統智慧之法律保障。至於語言文化以外之各項權益，將依憲法判決「另以法律定之」之意旨，於身分法施行後3年內，依各平埔原住民族群之歷史發展脈絡與現況，斟酌國家資源分配，逐步制定或修正相關法律，建構完整的平埔原住民族群權利體系。

目前已有西拉雅族、大武壠族、馬卡道族、道卡斯族、噶哈巫族、巴宰族、拍瀑拉族、巴布麓族、凱達格蘭族等9族提出民族認定申請。原民會強調，「平埔原住民族群身分法」的相關子法研擬與跨機關行政作業都已經完成準備，政府將加速落實民族核定及身分登記程序。

