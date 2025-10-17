為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    揭露黃國昌「答題公式」！苗博雅現場為官員示範回答技巧

    2025/10/17 16:15 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨主席黃國昌醜聞纏身，近日被爆出他指揮的狗仔集團薪水由「凱思國際」支付，而黃國昌妻子、小孩的戶籍，都登記在凱思負責人李麗娟房產下。不過黃國昌回應相關指控時，不斷問A答B，以問題回答問題。台北市議員苗博雅諷刺，其實行政院官員要多看黃國昌影片，多學黃國昌的技巧。她更現場示範，教官員一套「黃國昌式答題技巧」，笑翻現場來賓。

    苗博雅今日在鏡新聞政論節目《中午鏡來講》中表示，黃國昌今天要媒體「衝著他來」，但每次被問到相關問題，又說「不要找我太太」，這招實在厲害。

    苗博雅表示，以後法務部長不要這麼慌張，以後被黃國昌問問題，就回答他「不要說你的質疑沒有事實基礎了，連證據都沒有」就好；苗博雅還說，以後有官員在立法院被黃國昌質詢，也可以回：「委員啊，這是虛構故事的科幻小說，毫無事實基礎。委員啊，我們不要瞎子摸象、捕風捉影。委員啊，你有事衝著我來，不要找我太太、小孩。」

    苗博雅酸爆，照這樣回答的話，官多好當！大家都不用揭弊了。苗也說，以黃國昌來說，根本沒資格對這樣的回答不滿，因為這就是他面對質疑的態度。

