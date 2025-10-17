周軒：《鏡週刊》再爆央廣員工「做義工」多年、找黃國昌揭弊還要付百萬

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監政敵，狗仔集團薪水由「凱思國際」支付。對於被爆料凱思國際與他姻親有關，黃國昌今痛罵「請問是哪位姻親？鏡傳媒集團今天要回答了嗎？」鏡週刊今日稍早嗆回：「本刊勸你稍安勿躁，答案下週二揭曉。」沒想到《鏡週刊》下午直接上菜，政治工作者周軒也整理條列出重點。

周軒摘錄《鏡週刊》報導內容PO文指，「『黃國昌真的不要臉到極點！』知情人士L先生透露，今年8月，黃以問政研議為名，針對本刊4年前的「央廣詐領補助款遭送政風調查」系列報導，曾向央廣調閱多份資料，包括採購案的契約、驗收資料及調查報告，還有央廣褒忠分台2016年起歷次發射機的工作數據及電費單，黃要求9月2日前拿到，正值多事之秋的央廣擔心橫生枝節，火速整理文件送至黃的辦公室，L先生提供黃國昌辦公室發出的便簽、黃國昌助理跟央廣員工在LINE群組的對話截圖當證據，表示多名央廣員工替黃「做義工」多年。」

文中指出，根據對話截圖顯示，黃國昌的助理在9月2日上午傳了2張大批資料陳列在辦公桌的照片，表示文件很多，掃描要花好幾萬元，2分鐘後，助理又上傳文件已打包裝箱的照片，當天下午，黃的助理鄭凱燁突然指定某央廣員工判讀3萬頁的資料，甚至告知這些央廣員工「找黃幫揭弊要付費給協會」，除了數萬元掃描費之外，其他開銷加起來近百萬元，當時被霸凌、停職的吳姓工程師走投無路，只好買單，匯款到鄭凱燁指定的帳戶中，沒想到最後還是一場空，央廣員工事後向朋友抱怨，指黃國昌拗他們做義工，省下百萬元，但他們找黃揭弊，除了要自備資料，還要自掏腰包，最扯的是，辦公室收錢，還把資料丟給他們分析，讓他們無法接受。

周軒補充報導內容指，L先生說，近日黃國昌為了切割，在記者會上謊稱吳姓工程師不提供資料，讓當初一同幫黃揭弊的央廣員工氣到炸鍋，事件因此傳開。L先生說，吳揭弊遭霸凌，一度孤立無援，所以找上多次合作揭弊的黃協助，哪知道黃不打算處理弊案，還要吳「交給律師處理」，等判決下來再看，幾個星期前，黃還開始已讀不回，吳才認清黃。

一想到黃國昌自豪「硬碟很滿」的嘴臉，吳姓工程師實在吞不下這口氣，曾傳訊給黃：「我的雲端硬碟已炸！」黃卻已讀不回，日前他見黃在記者會回應駭客爭議時，手狂發抖，出於關心再度傳訊：「你還好嗎？」黃依舊已讀不回，也讓吳體驗到黃對他的「可割可棄」。

