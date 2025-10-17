為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉明登場 彰化27處投票所一次看

    2025/10/17 15:59 記者張聰秋／彰化報導
    明天國民黨主席選舉，彰化縣設27處投開票所，彰化市2處，其他鄉鎮各一處。（縣黨部提供）

    明天國民黨主席選舉，彰化縣設27處投開票所，彰化市2處，其他鄉鎮各一處。（縣黨部提供）

    國民黨主席暨黨代表選舉明天（18日）登場，彰化縣共設27處投開票所，全縣具投票資格的黨員約1萬5000多人。縣黨部提醒，投票時間為上午8點到下午4點，請黨員記得攜帶印章及可辨識身分的證件，例如黨證、身分證、健保卡或駕照等，準時投下手中神聖的一票。

    彰化縣長王惠美將在鹿港投票，立委謝衣鳯則在溪州行使黨員權利，而黨主席候選人卓伯源回到家鄉田中鎮投票，三人動向成為地方焦點。

    此次彰化縣共設27處投開票所，其中彰化市有2處，都設在縣議會新館1樓禮堂。其他鄉鎮各設1處，分別為員林市黨部、北斗區黨部、二林鎮黨部、溪湖鎮黨部、鹿港體育場1樓北側辦公室、和美鎮黨部、田中鎮黨部、大村鄉黨部、永靖瑚璉路原永靖黨部1樓、田尾村社區活動中心、埤頭鄉黨部、溪州鄉黨部、竹塘鄉三清宮、大城鄉丞天府、芳苑鄉普天宮、埔心鄉武聖宮、埔鹽鄉黨部、福興鄉彰鹿路7段585巷33弄14號、伸港鄉老人文康中心、線西鄉老人會、社頭鄉舊社天門宮餐廳、二水鄉聖化社區活動中心、花壇鄉黨部、秀水鄉黨部及芬園鄉社口村福德祠活動中心。

    縣黨部提醒，黨員應確認所屬投票所地點與投票資格，避免跑錯場或錯過時間。投票結束後將同步開票，結果預料明晚可望出爐。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播