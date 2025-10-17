國民黨主席選舉明登場 彰化27處投票所一次看

明天國民黨主席選舉，彰化縣設27處投開票所，彰化市2處，其他鄉鎮各一處。（縣黨部提供）

國民黨主席暨黨代表選舉明天（18日）登場，彰化縣共設27處投開票所，全縣具投票資格的黨員約1萬5000多人。縣黨部提醒，投票時間為上午8點到下午4點，請黨員記得攜帶印章及可辨識身分的證件，例如黨證、身分證、健保卡或駕照等，準時投下手中神聖的一票。

彰化縣長王惠美將在鹿港投票，立委謝衣鳯則在溪州行使黨員權利，而黨主席候選人卓伯源回到家鄉田中鎮投票，三人動向成為地方焦點。

此次彰化縣共設27處投開票所，其中彰化市有2處，都設在縣議會新館1樓禮堂。其他鄉鎮各設1處，分別為員林市黨部、北斗區黨部、二林鎮黨部、溪湖鎮黨部、鹿港體育場1樓北側辦公室、和美鎮黨部、田中鎮黨部、大村鄉黨部、永靖瑚璉路原永靖黨部1樓、田尾村社區活動中心、埤頭鄉黨部、溪州鄉黨部、竹塘鄉三清宮、大城鄉丞天府、芳苑鄉普天宮、埔心鄉武聖宮、埔鹽鄉黨部、福興鄉彰鹿路7段585巷33弄14號、伸港鄉老人文康中心、線西鄉老人會、社頭鄉舊社天門宮餐廳、二水鄉聖化社區活動中心、花壇鄉黨部、秀水鄉黨部及芬園鄉社口村福德祠活動中心。

縣黨部提醒，黨員應確認所屬投票所地點與投票資格，避免跑錯場或錯過時間。投票結束後將同步開票，結果預料明晚可望出爐。

