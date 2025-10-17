「平埔原住民族身分法」三讀通過 明定族群定義、保障各項權利

立法院會今（17日）三讀通過「平埔原住民族群身分法」草案，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

立法院會今日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，明定平埔原住民族群定義、申請原則，中央主管機關為原民會，登記期間限制為5年，必要時得再延長5年。此外，政府應在施行後3年內制定或修正相關法律，保障平埔原住民族政治參與、衛生醫療等權利。

憲法法庭111年度憲判字第17號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，在今年10月27日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障。

三讀條文明定，「平埔原住民族群」定義是指，「憲法增修條文」第4條規定所稱山地原住民及平地原住民之外，既存於台灣同屬南島語系民族的其他台灣原住民族。其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽，並依其民族意願，申請中央主管機關報請行政院核定者。

條文明定，平埔原住民族群的核定，由申請人檢附資料向主管機關提出申請。主管機關應邀相關領域專家學者組成審議會，審議會委員應為11人至23人，任一性別委員不得少於總額1/3；審議會的任務、組織、運作，委員遴聘、任期、迴避等相關事項，由主管機關定之。

條文亦規定，經核定為平埔原住民族者，民族成員身分認定要件，由主管機關公告5年，必要時得再延長5年；在公告期間屆滿後，得由該族或個別申請人以書面敘明理由，向主管機關申請補充認定程序，主管機關應予以受理。

此外，條文也要求，政府應在本法施行後3年內制定或修正相關法律，保障平埔原住民族群的政治參與、衛生醫療及社會福利等權利。

另，院會也通過增列附帶決議，行政院辦理平埔原住民族群之事物，應尊重平埔原住民族群之主體性；必要時，應指派政務委員協助主管機關辦理跨部會協調事宜，並得依平埔原住民族群人口之增長及其民族意願，設置以平埔原住民族為首長之專責機關。

