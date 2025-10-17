為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    普發1萬特別預算三讀 行政院：依法儘速一個月內執行

    2025/10/17 15:52 記者鍾麗華／台北報導
    攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」今日三讀通過，對此，行政院發言人李慧芝表示，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。（資料照）

    攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」今日三讀通過，對此，行政院發言人李慧芝表示，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。（資料照）

    攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」今日三讀通過，對此，行政院發言人李慧芝表示，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。

    李慧芝指出，韌性特別預算案，是為了因應美國對等關稅以及國際情勢的重要政策，強化並擴大產業支持範圍，尤其針對農漁業及工業項目的特定產業，規劃輔導協助升級轉型，是對產業最直接有效的幫助，過去各部會是以「移緩濟急」的方式來協助產業，現在預算通過後將能更全面照顧相關業者。

    李慧芝強調，特別預算中國土安全韌性部分，從國防部設備與設施的提升、海巡署的情監偵系統到內政部防災避難設施的強化，都是確保國土安全的重要預算；此外預算案也加強關懷弱勢並增加發放現金作業所需經費，感謝立法院朝野各黨團的支持，現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。

    在審查過程中，國防部預算、衛福部照顧弱勢族群媒宣費、勞動部支持勞工安定就業媒宣費等預算遭刪減，對此，李慧芝表示，相關部會已在委員會審查及朝野協商期間，詳盡說明使用規劃，對於預算仍遭刪減，政院表示遺憾；至於挹注健保基金等遭凍結的預算案，相關部會將儘速提出專案報告，期望立法院能夠早日解凍。

