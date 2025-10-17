「嘉義優鮮」幕後推手 獲選行政院模範公務員

林宛嬋（後排右4）長期推動「嘉義優鮮」品牌行銷。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」品牌，行銷農漁特產，幕後推手縣府農業處專員林宛嬋透過跨境電商與海外展銷，讓嘉縣特產登上國際舞台，獲選為今年度行政院模範公務人員。

林宛嬋從2020年主辦「嘉義優鮮」品牌，輔導221家農民及業者、700項產品通過驗證，產品進軍全聯、全家、Costco及City Super等大型通路，並於日本、新加坡設立「嘉義優鮮」專區，推動鳳梨及加工品外銷，她推動的品牌行銷專案曾獲天下雜誌「城市治理卓越獎」經濟成長組優選，展現縣府推動農業品牌化的創新成果。

縣府農業處表示，林宛嬋協助小農拓展市場，突破傳統公務框架，運用創新思維與專業行銷策略，從品牌建立、形象塑造到通路開發，展現高度創意與執行力，成功帶領嘉義農業品牌走向國際，為縣府的農業升級與品牌行銷樹立典範，為農業注入新活力，展現模範公務人員的專業精神與服務熱忱。

縣長翁章梁表示，林宛嬋以實際行動落實縣府「農業升級、品牌翻轉」政策，使嘉義優鮮成為品質與信任的象徵，期勉縣府人員持續精進，共同開創嘉義農業的新篇章。

嘉義縣政府農業處專員林宛嬋獲選為行政院模範公務人員。（嘉義縣政府提供）

