民代助理費、出席費官司頻傳 竹市議員曾資程：誠實面對才具政治勇氣

政治人物助理費、出席費官司頻傳，新竹市議員曾資程認為誠實面對，才是政治勇氣。（資料照）

這幾年，藍綠白陣營都有民代因「助理費」與「出席費」遭到司法審判，這類案件不分黨派、不論金額，踩到法律紅線，就必須面對司法的檢驗。新竹市議員曾資程認為，法律之前人人平等，誠信才是政治最根本的底線。不管是高虹安的貪污案或柯文哲的京華城弊案，政治人物誠實面對，勇於承擔才具政治勇氣。

他提到，從實務案例觀察，不論是台東縣議員4900元、或新竹縣代表2450元出席費，金額雖小，最終仍以《貪污治罪條例》判刑定讞。不同的是，選擇認罪的被告，因誠實面對錯誤而獲輕判，甚至免除牢獄之災；相對地，堅持不認罪者往往被法官認為「犯後態度不佳」，判決結果也更為嚴厲。目前社會矚目的高虹安案。支持者認為涉案金額不高，「怎麼會貪這一點錢？」但司法的重點不在「錢多錢少」，而在於行為是否違法、態度是否誠實面對。

高虹安同案助理多數已認罪，唯獨主導者選擇「無罪訴訟策略」，這會否被法官視為缺乏悔意、反而導致重判？這是接下來值得觀察的焦點。同樣地，柯文哲案的庭審也進入關鍵階段。從證人供述來看，除沈慶京的1500萬，其餘金額均被確認是金錢捐贈。若如實承認，也許僅觸及《政治獻金法》或背信等輕罪；但唯獨沈案若屬實，恐涉及貪污治罪條例重罪。究竟能否說服法官？就看法官的態度。

他認為，無論藍綠白，都提醒政治人物，誠信比技巧重要，坦然比辯解更有力。司法面前，誠實面對、勇於承擔，才是真正的政治勇氣。

