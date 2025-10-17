為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民代助理費、出席費官司頻傳 竹市議員曾資程：誠實面對才具政治勇氣

    2025/10/17 15:34 記者洪美秀／新竹報導
    政治人物助理費、出席費官司頻傳，新竹市議員曾資程認為誠實面對，才是政治勇氣。（資料照）

    政治人物助理費、出席費官司頻傳，新竹市議員曾資程認為誠實面對，才是政治勇氣。（資料照）

    這幾年，藍綠白陣營都有民代因「助理費」與「出席費」遭到司法審判，這類案件不分黨派、不論金額，踩到法律紅線，就必須面對司法的檢驗。新竹市議員曾資程認為，法律之前人人平等，誠信才是政治最根本的底線。不管是高虹安的貪污案或柯文哲的京華城弊案，政治人物誠實面對，勇於承擔才具政治勇氣。

    他提到，從實務案例觀察，不論是台東縣議員4900元、或新竹縣代表2450元出席費，金額雖小，最終仍以《貪污治罪條例》判刑定讞。不同的是，選擇認罪的被告，因誠實面對錯誤而獲輕判，甚至免除牢獄之災；相對地，堅持不認罪者往往被法官認為「犯後態度不佳」，判決結果也更為嚴厲。目前社會矚目的高虹安案。支持者認為涉案金額不高，「怎麼會貪這一點錢？」但司法的重點不在「錢多錢少」，而在於行為是否違法、態度是否誠實面對。

    高虹安同案助理多數已認罪，唯獨主導者選擇「無罪訴訟策略」，這會否被法官視為缺乏悔意、反而導致重判？這是接下來值得觀察的焦點。同樣地，柯文哲案的庭審也進入關鍵階段。從證人供述來看，除沈慶京的1500萬，其餘金額均被確認是金錢捐贈。若如實承認，也許僅觸及《政治獻金法》或背信等輕罪；但唯獨沈案若屬實，恐涉及貪污治罪條例重罪。究竟能否說服法官？就看法官的態度。

    他認為，無論藍綠白，都提醒政治人物，誠信比技巧重要，坦然比辯解更有力。司法面前，誠實面對、勇於承擔，才是真正的政治勇氣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播