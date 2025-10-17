別被普發1萬沖昏頭！吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」今日三讀通過，預計11月上旬可以發放。（記者陳逸寬攝）

立法院會今（17日）三讀通過攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤提醒，不要被普發現金沖昏頭，藍白又砍高達50億元國防預算，是國防最大漏洞、最惡敵人。

吳思瑤表示，韌性特別預算今天在立法院終於通過，一則以喜一則以憂；5500億元預算中，總計被刪除52億9870萬元、凍結55億元，被砍的預算96%是國土安全經費。

吳思瑤說，藍白只有普發現金的部分不敢刪減，其他挺產業、顧民生、挺弱勢的預算都逃不過被砍或凍結的命運。國防預算有高達50億元遭刪除，受害最重；藍白自毀國家安全不是新鮮事，逢國安必砍，藍白有夠合。

吳思瑤表示，國民黨新任主席明天就要產生，6位參選者吵翻天，但反對國防預算佔比提升卻是有志一同，從黨中央到立院黨團，國民黨全黨上下反對強化國防，一再阻礙國安。

民進黨團書記長陳培瑜也表示，普發現金是由行政院合法編列預算，政府將會在1個月內開始發放作業，盼7個月內讓全國人民都可以領發完畢。韌性條例不只有普發1萬元，而是全面性照顧民眾，包含經濟、產業、民生、國土防衛。

陳培瑜說，盼藍白兩黨支持國土安全韌性預算，不管是海域安全監控、興建巡防艦艇、國軍跟海巡的資通訊基礎訊息加強，照顧人民是政府一直以來的責任，也是民代不分黨派的責任。

