民眾黨團提暫緩核准水庫型光電執照 院會二讀交付協商

民眾黨立院黨團今天提案要求行政院在有關水質安全及環評法規檢討完成前，暫停核准任何水庫型光電執照。立法院會今日在朝野黨團無異議下，將此案逕付二讀，交付黨團協商。圖為台南烏山頭水庫水面型光電。（記者楊金城攝）

烏山頭水庫設置光電板近期引起外界討論，民眾黨立院黨團今天提案要求行政院在有關水質安全及環評法規檢討完成前，暫停核准任何水庫型光電執照。立法院會今日在朝野黨團無異議下，將此案逕付二讀，交付黨團協商。

民眾黨團提案指出，有鑑於供應民生用水之水庫攸關全民飲用水安全與整體水資源穩定調度，為國家最重要之公共設施設備，水質與蓄水功能應受最嚴謹之法制保障與專業監督。然而，近期台南烏山頭水庫被揭露「第一期光電板已經蓋滿」，被列為一級保育類動物棲息地的高雄鳳山水庫，也遭一片片光電板侵蝕遮蔽原有風貌與自然景觀。

請繼續往下閱讀...

提案續指，依「水污染防治法」、「飲用水管理條例」及「水質水量保護區劃定、變更及廢止作業要點」等規範，民生供水型水庫屬高度管制區域，任何可能影響水質、水量或運作安全之開發行為均屬明令禁止，而於丹娜絲颱風重創南台灣後，大量遭強風刮落擊碎的光電板碎片與浮台，更對台灣河川、土壤與海岸造成嚴重污染與破壞，凸顯光電開發對環境安全管理之脆弱與失能。

提案提及，如今光電模組大面積遮蔽台灣重要水庫水面，亦可能因改變光照、溫度與氣體交換條件，導致溶氧量降低與藻類異常繁生，削弱水庫自淨機制並破壞生態平衡，影響人民正常飲用水權益。

提案直指，近年來民進黨政府大力護航光電開發繞過環境影響評估，主管機關政策研議與修法遲滯怠惰，更讓眾多光電業者利用制度空窗期搶進開發，枉顧當地民眾知情權與相關權益，使台灣美好生態與環境在缺乏完整評估與監督下遭受不可逆之破壞。

為維護並保障民眾用水之安全與珍貴水資源、環境生態保護，民眾黨團提案，要求行政院在有關水質安全及環評法規檢討完成前，暫停核准任何水庫型光電執照，以避免使國家最關鍵之水資源安全暴露於高風險之實驗性操作中，致使不當開發侵入民生水源區，悖離社會公義與公共利益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法