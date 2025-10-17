網友髒話罵黃捷 法官判無罪：涉及公共事務議題仍具言論自由保障

法院認定，涉及公共事務的政治批評，即使用語激烈，亦難以構成公然侮辱。圖為民進黨立委黃捷。（資料照）

台北市林姓男子透過社群平台，留言批評立委黃捷「操妳涎媽黃捷、幹妳老母」等粗俗字眼，涉嫌公然侮辱罪而遭起訴。不過，士林地方法院審理後認定，該言論屬於政治性意見表達，社群媒體類似偶發性、激烈表達的言論雖可能引起個人不快，但若涉及公共事務議題，仍具言論自由保障，不能單憑用語粗鄙而認定為公然侮辱罪，因此宣告無罪。全案可再上訴。

林男於今年4月28日下午，在黃捷於某則臉書貼文下留言「操妳涎媽黃捷、幹妳老母」等文字；黃捷發現留言後，透過服務處人員報警處理。檢方認為，該留言貶損黃捷人格，足以影響社會名譽，因此提起公訴。

請繼續往下閱讀...

不過，士林地院審理後認為，黃捷貼文內容為其以民意代表身份參訪高雄港務警察總隊及海巡艦隊，並說明參訪目的在了解港務警察及海巡單位的人力、勤務及設備需求，同時表達持續爭取相關資源的立場，該貼文屬公共事務議題，關乎政策討論與民意代表行為，具有公共關注性。

法官表示，林男留言雖使用「操你涎媽」、「幹妳老母」等粗鄙文字，但其留言係針對黃捷的政治立場與政策行為提出批評，並非持續、反覆的辱罵，而留言僅一次出現，屬偶發性負面言論，並未明顯削損黃捷的社會名譽或人格尊嚴。

判決亦提及，刑法公然侮辱罪所保護的範圍，是針對故意貶損他人社會名譽或人格的言論，需超過一般人可合理忍受的範圍。林男言論雖造成黃捷短暫不悅，但缺乏刻意攻擊或持續騷擾意圖，且留言附著於公共政策討論中，兼具促進公共思辯的社會價值，因此不構成犯罪。

法院並提醒，作為民意代表的公眾人物，偶有收到批評或激烈言論乃屬社會常態，而刑法並非用以禁止所有個人對公眾人物之批評或諷刺，尤其涉及政治議題之表達時，更應兼顧言論自由與公共利益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法