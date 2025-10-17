為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    赴韓帶「我是台灣人」徽章！業者曝訂單爆多 連中國人也想買

    2025/10/17 18:55 即時新聞／綜合報導
    韓國人反中情緒高漲，台灣遊客選擇佩戴表明自己是台灣人的徽章，以免被誤認為是中國公民，遭受不當的待遇。（取自蝦皮）

    南韓國內反中情緒日益高漲，近日有台灣人因此配戴印有「我是台灣人」字樣徽章，以免被認為是中國人，遭池魚之殃。相關新聞經韓國媒體報導後爆紅，業者在網路發文表示「這幾天訂單超多」，甚至在相關貼文下方，有自稱來自中國的網友表示，在澳洲害怕遇到韓國人，「請問能賣給我一個嗎？」

    韓國社會「反中情緒」近日達到高峰，一名網友在Threads上發文，貼出數個印有「我是台灣人」韓文的徽章，並表示「是不是應該戴這種徽章去（韓國）？」文章PO出後引發熱議，甚至引發多家韓國媒體報導，指出確實有相關事件，台灣網友的擔憂並非空穴來風。

    貼文下方，有自稱來自中國的網友留言表示：「我是大陸的，請問能賣我一個嗎？我怕在澳洲也遇到韓國人。」結果引來同為中國人的網友回嗆：「在澳洲害怕什麼呢，我在韓國都沒說怕呢！」也有台灣網友留言警告：「你們要小心，看到有很多大陸的被打了。」

    對此，製作、販賣該徽章的網友在Threads上發文表示，這幾天訂單「超級多」，他正匪夷所思是為什麼，直到上午有網友傳來訊息才知道，他設計的徽章登上了韓國媒體。他也直呼這是人生成就解鎖。

    賣家的貼文下方，則有網友表示：「請盡量不要賣給中國人」，但馬上被反駁：「淘寶會直接有仿冒」。也有網友指出，中國人最近喜歡模仿台灣人，他看到日本群組也在討論要怎麼分辨，他指出，日本人會用外貌跟行為去分辨，是否為台灣人，再對台灣認識一點的日本人可以從口音上聽出差別，不然他們一般人真的很難分辨。

    有自稱來自中國的網友留言表示：「我是大陸的，請問能賣我一個嗎？我怕在澳洲也遇到韓國人。」（取自Threads）

